Droits TV : RMC Sport signe un nouveau contrat de diffusion pluriannuel avec l’UFC

Aujourd’hui, l’UFC et RMC Sport ont officialisé la signature d’un nouveau contrat de diffusion en France.

Dans le cadre de cet accord pluriannuel, les chaînes RMC Sport proposeront tous les principaux combats en exclusivité.

« Avec ce retour des compétitions UFC sur les écrans, RMC SPORT montre sa volonté de reconquérir des droits sportifs qui mobilisent une forte communauté d’amateurs d’arts martiaux, et de satisfaire ses abonnés avec des événements sportifs majeurs. » précise le communiqué.

💥 L'UFC…

🗓 …est de retour

📺 Sur RMC Sport pic.twitter.com/hmH7KjY8N1 — RMC Sport (@RMCsport) January 20, 2021

RMC Sport inaugurera ce nouveau partenariat dès mercredi 20 janvier avec la diffusion de l’UFC FIGHT NIGHT: CHIESA vs MAGNY, qui se déroulera en direct depuis l’UFC Fight Island, à Abu Dhabi. La diffusion débutera à 20h30 sur RMC SPORT 2 avec les meilleures têtes d’affiche, ainsi que les débuts en UFC de la combattante niçoise, Manon Fiorot, qui affrontera l’Américaine Victoria Leonardo.

Ce week-end, Conor McGregor affrontera Dustin Poirier dans un combat revanche très attendu. UFC 257: POIRIER vs McGREGOR 2, en direct sur RMC Sport 1 à partir de 4h.

« RMC SPORT répond à une attente forte des abonnés et à une volonté de conserver des droits sportifs attractifs »

« RMC SPORT est le partenaire historique de l’UFC et, avec ce nouvel engagement fort, nous montrons notre attachement à une discipline dont les amateurs en France sont toujours plus nombreux » commente Arthur Dreyfuss, Directeur Général d’Altice Médias, dans un communiqué. « RMC SPORT répond à une attente forte des abonnés et à une volonté de conserver des droits sportifs attractifs. Allier l’expertise de RMC SPORT dans la diffusion d’événements sportifs à celle de l’UFC promet aux téléspectateurs de vivre d’intenses moments de sport sur nos antennes ».

Du côté éditorial, RMC Sport fera notamment appel à Samyr Hamoudi, Thomas Desson, Antoine Simon (expert MMA) et le combattant UFC poids coq Taylor Lapilus.

Une annonce qui intervient alors que la pratique professionnelle du MMA est dorénavant autorisée en France et que la diffusion des combats est désormais assouplie par le CSA avec la possibilité notamment de retransmettre des combats à des horaires plus avantageux. « Nous avons développé un excellent partenariat avec RMC Sport au fil des années. Ils ont toujours faire preuve d’un grand enthousiasme et d’une forte volonté de promouvoir et développer notre sport en France. Nous sommes très heureux d’ouvrir un nouveau chapitre dans notre objectif commun d’accompagner la croissance du MMA en France » ajoute David Shaw, vice-président de l’UFC international et contenu.

Pour rappel, RMC Sport diffuse également la Premier League en co-diffusion avec Canal+ sur le cycle 2019-2022.