Offre Emploi : Equipier(e) Polyvalent(e) – TEAMS5 AMIENS

OFFRE D’EMPLOI : EQUIPIER POLYVALENT

Ouvert depuis mai 2017, le complexe sportif indoor TEAMS5 AMIENS (Foot à 5, Padel et Bubble Foot) recrute un équipier polyvalent à temps plein.

L’équipier polyvalent assurera plusieurs missions dont :

– La prise de réservation par téléphone

– Procéder à l’accueil des clients, ainsi qu’à l’encaissement et au service bar au Club House

– Préparer et effectuer le service des prestations sportives

– La participation au bon fonctionnement du centre et à l’entretien générale

– Prospection téléphonique pour les divers événements sportifs organisés au sein du centre (stages enfants, tournois de foot indoor ou de padel…)

Qualification :

– A partir du Bac, formation dans le sport et/ou le commerce

– Maitrise de l’outil informatique et du Pack Office

– Permis B et véhicule souhaités

Qualités requises :

– Sens de l’organisation et rigueur

– Bonne aisance relationnelle et orale

– Motivé, dynamique, autonome, état d’esprit sportif

– Bonne connaissance de la métropole amiénoise

– Bonne connaissance du milieu du sport, notamment du football et du padel

– Sensibilité commerciale

Date de début : Dès que possible

Lieu: Teams5 Amiens, 25 rue le Tintoret, 80080 Amiens

Rémunération : SMIC

Type de contrat: CDD 35H avec possibilité de CDI par la suite

Intéressé(e) ? Merci d’envoyer CV + LM à l’adresse e-mail suivante : b.pegoraro@teams5.com