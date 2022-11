Offre Emploi : Responsable Trade Marketing – Mizuno

Responsable Trade Marketing F/H

A propos de Mizuno

Mizuno est un équipementier sportif japonais.

Présent dans de nombreux sports tel que le running, football, rugby, judo, tennis, volleyball et handball, Mizuno s’est imposée dans chaque catégorie proposant des produits hautement performants et qualitatifs.

Descriptif du poste

Sous la responsabilité du Directeur Marketing, le/la Responsable Trade Marketing aura pour mission de mettre en place et déployer la stratégie Trade de Mizuno France.

– Missions Trade Marketing :

Définition des plans marketing pour les canaux de distribution généralistes et spécialistes

Conception des opérations promotionnelles

Développement d’actions marketing offline & digitales pour promouvoir la marque au sein du réseau de distribution

Valorisation de l’offre : corners de marque, mobilier, argumentaires de vente, PLV, merchandising

Coordination de la mise en place des PLV

Gestion du showroom

Organiser la présence de la marque sur les salons professionnels : définition de l’agencement, brief agence et suivi de production et installation des stands

– Missions additionnelles :

Responsable marketing des catégories Tennis et Breath Thermo

Mise en œuvre de la stratégie locale en lien avec les Category Managers

Création, déploiement et suivi des activations

Sponsoring athlètes

Profil recherché

De formation type Ecole de commerce, vous avez une appétence pour le sport et vous avez au minimum 3 ans d’expérience sur un poste similaire, idéalement dans le milieu du sport. Vous êtes une personne rigoureuse, proactive, force de proposition, autonome et avez un fort esprit d’équipe.

Compétences

Anglais courant (oral et écrit) indispensable

Maîtrise du Pack Office

La connaissance de Photoshop ou InDesign serait un plus

Permis B

Pour postuler, merci de transmettre votre candidature (CV + Lettre de motivation) à l’adresse jobs.fr@eu.mizuno.com avec la référence RTM