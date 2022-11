La FFF muscle son offre merchandising avec la création de la marque « Passe D »

La Fédération Française de Football collabore avec les supporters de Bleus pour créer une collection de produits lifestyle baptisée « Passe D ».

Depuis mai dernier, les fans des bleus étaient invités à donner leurs avis sur la page Instagram de l’Équipe de France pour concevoir cette collection.

Résultat, 4 pièces issues d’une collaboration FFF et supporters ont vu le jour. Un bob, un hoodie, un tee-shirt, mais aussi une casquette. Sur les réseaux sociaux, chacun pouvait donner son avis sur les couleurs, les designs, mais également les patrons.

Pour superviser le projet, la FFF a fait appel à 4 créatifs : Matthieu Verlaine, Emilie Ros, Jérémie Masuka et Odile Gautreau.

En mettant en place le projet, la FFF veut exprimer l’attachement des supporters à l’Équipe de France à travers la mode. « Passe D » est donc le fruit d’une collaboration entre passionnés et acteurs du football. A quelques jours de la Coupe du Monde, voilà un moyen original d’afficher ses couleurs.

Original et plus économiques

En effet, si le prix du maillot des bleus version supporters se vend à 89,99 chez Nike, les éléments de la collection « Passe D » sont évidemment moins coûteux. Enfin, ce n’est pas gratuit non plus. Si le tee-shirt est à 39,90€, le bob et la casquette se vendent à 36€ chacun. Pour le sweat, comptez 79,90€.

Une collection de produits conçus à partir de textiles produits en France et des matières « écoresponsable ».

En partenariat avec l’association ITHAC (Insertion Travail Handicap Accompagnement), près de 80% des personnes faisant partie de cet organisme ont contribué à la fabrication des pulls et tee-shirt.

