Interview : Ahmed Hakkoum, co-fondateur de FAN4ALL, plateforme d’expériences dédiée aux fans de foot

Découvrez « Entreprendre dans le sport », notre nouvelle rubrique consacrée aux jeunes entreprises et porteurs de projets dans le secteur qui nous passionne.

Assister en VIP aux matchs de son club préféré, participer à des expériences privilégiées… Lancée il y a quelques mois, Fan4all se positionne comme une plateforme tout-en-un dédiée aux supporters.

Pour en savoir plus sur la société qui souhaite s’imposer comme un véritable réseau social du sport, nous avons posé quelques questions à Ahmed Hakkoum, co-fondateur de FAN4ALL.

Sport Buzz Business : Qu’est-ce que FAN4ALL ?

Ahmed Hakkoum : FAN4ALL est une plateforme tout-en-un dédiée à rapprocher les clubs sportifs de leurs fans. Notre objectif est de renouveler la relation entre les clubs sportifs, les joueurs et les fans de sport qui peuvent vivre des expériences uniques grâce à Fan4ALL.

SBB : Qui se cache derrière ce projet ?

AH : Au départ, nous sommes deux frères informaticiens passionnés de sports, notamment de football. Notre équipe compte aujourd’hui une quarantaine de personnes en plus des prestataires externes. A ce jour, nous avons engagé 1,4 million d’euros et nous travaillons sur une nouvelle levée de fonds plus conséquente afin de renforcer notre croissance.

« A ce jour, nous avons engagé 1,4 million d’euros et nous travaillons sur une nouvelle levée de fonds plus conséquente »

SBB : Pourquoi avez-vous décidé de lancer FAN4ALL ? Quel est le point de départ, le constat qui vous a motivé à vous lancer ?

AH : Fondé par des fans de sport, pour les fans de sport, FAN4ALL vient répondre à la difficulté rencontrée par les fans voulant gagner en proximité avec leurs clubs et joueurs préférés. C’est un levier qui va permettre à ces acteurs de se rapprocher et de tisser des liens plus forts entre les clubs et les fans, par le biais d’expériences uniques. A cet effet, FAN4ALL investit dans le développement de cette relation en s’appuyant sur un catalogue d’expériences originales et innovantes, ainsi que des fonctionnalités qui répondent aux besoins des fans pour interagir en communautés et laisser s’exprimer leur passion.

C’est durant la crise sanitaire que le projet FAN4ALL est né. Nous avons constaté la difficulté que les clubs avaient pour générer des revenus à partir des outils numériques. Il y avait un énorme contraste entre le développement des stratégies de contenus publiés sur les réseaux sociaux et les faibles profits tirés de ce travail. Alors que les clubs ont traversé d’importantes difficultés financières à cette période, les plateformes sociales ont enregistré dans le même temps des revenus records, le partage de valeur n’étant pas équitable, FAN4ALL a pour ambition d’être une réponse optimisée à ce problème.

De nombreux clubs n’ont pas les ressources requises pour la monétisation digitale de leurs communautés. Pourtant, la capacité des clubs à générer du chiffre d’affaires par utilisateur peut être comparée aux plus grandes plateformes digitales connues du grand public : Netflix, Twitter, Facebook… En plus, les fans sont nombreux à déclarer que l’achat des produits et services proposés par leur club est essentiellement motivé par la volonté d’aider financièrement leur club de cœur, surtout dans une conjoncture aussi difficile. Cependant, il n’existe pas réellement une offre digitale qui soit réellement à la hauteur de cette demande importante.

« Les fans sont nombreux à déclarer que l’achat des produits et services est essentiellement motivé par la volonté d’aider financièrement leur club »

SBB : Quelles relations entretenez-vous avec les clubs ?

AH : Nous tenons à entretenir une relation privilégiée avec nos clubs partenaires, avec qui nous partageons une vision commune : celle d’utiliser le digital pour offrir la meilleure expérience possible aux fans de foot. Au niveau du football professionnel, nous comptons parmi nos partenaires des clubs de grande envergure tels que l’OGC Nice, Montpellier HSC, Paris FC et l’Olympique de Marseille… Forts de leurs communautés et bases de fans, ces clubs ont pris conscience de la nécessité à innover en matière d’expériences pour leurs fans, et nous sommes ravis de la confiance qu’ils ont placé à Fan4ALL pour renforcer leurs liens avec les supporters.

De ce fait, le succès de nos partenariats avec ces grands clubs nous confortent dans nos efforts afin de développer notre portefeuille de partenaires, que ce soit en France ou à l’étranger. Et ce via une offre qui s’adapte aux besoins de chaque club et de son offre de Branding, ce qui se traduit par des contrats différents d’un club à un autre : il y a des droits d’image, l’accès au contenu exclusif, l’accès aux joueurs, de la visibilité stade et digitale…

SBB : Quelles difficultés rencontrez-vous pour le moment dans cette aventure ?

AH : Comme toute nouvelle Start-Up, l’enjeu est de développer notre notoriété et faire connaître notre marque, que ce soit auprès des clubs, du grand public et plus particulièrement les fans de sport.

Nous ne fonctionnons pas comme un sponsor ou un partenaire classique, nous devons en revanche convaincre les différentes parties prenantes de la valeur ajoutée que nous apportons, dans le cadre d’une vision innovante qui fédère les différents acteurs au sein de notre écosystème.

SBB : Comment allez-vous partir à la conquête du public ? D’autres ont essayé de lancer des plateformes similaires par le passé, comment pensez-vous vous démarquer et pérenniser FAN4ALL ?

AH : La principale valeur ajoutée de Fan4All consiste en l’originalité des expériences qu’elle offre aux fans de sport, qui peuvent être véritablement au plus près de leurs clubs et joueurs préférés : Se mettre dans la peau d’un journaliste sportif lors d’une conférence de fans, participer à une rencontre virtuelle avec les joueurs, avoir l’honneur de porter le drapeau officiel de son club préféré lors des matchs à domicile, s’entrainer comme des joueurs pros… Autant d’expériences uniques qui confirment l’originalité de Fan4All, tout en consolidant son potentiel de développement. Par ailleurs, nous mettons en place tous les moyens nécessaires à la notoriété de FAN4ALL, notre équipe est composée de nombreux talents qui travaillent quotidiennement afin d’optimiser en continu l’expérience des utilisateurs de Fan4All, que ce soit à travers le développement de nouvelles fonctionnalités par notre équipe R&D, le développement de la qualité des services après-vente et la satisfaction clients par notre équipe support, ainsi que la mise en place d’un calendrier Marketing en phase avec les rendez-vous sportifs phares tels que la ligue des champions ou la Coupe du Monde, via des jeux concours et des contenus exclusifs en partenariats avec les clubs partenaires et les animateurs des communautés en ligne. Ce sont nos principaux axes stratégiques, pour que notre projet connaisse un succès à la hauteur de nos attentes.

Nous mettrons à jour régulièrement notre catalogue d’offres d’expériences. Nos clubs partenaires peuvent proposer une quarantaine de concepts à leurs fans. On peut ainsi proposer d’obtenir un message vidéo privé d’un joueur pour un enfant à l’occasion son anniversaire…On peut également proposer d’afficher des messages aux yeux des joueurs sur des écrans installés à l’entrée des vestiaires ou bien proposer de revoir un match à distance avec une légende qui vous partage ses anecdotes.

En matière de développement, nous avons pour objectif de toujours trouver le meilleur investissement possible dans nos recherches et nos travaux pour proposer le meilleur à nos fans, et dans un même temps fédérer autour de nous des investisseurs qui nous font confiance. Nous œuvrons pour être toujours attractifs et différents dans les réponses apportées aux besoins des fans de football partout dans le monde, peu importe leurs différences. Rassembler par le sport, c’est la mission pour laquelle nous travaillons chaque jour

SBB : Votre plateforme se positionne donc comme globale, un réseau social donc.

AH : Sur notre plateforme, il n’y a pas que des expériences mises en vente. Fan4All, c’est aussi une plateforme qui permet aux utilisateurs de discuter et d’interagir en communautés autour du sport : Contenus exclusifs, fonctionnalités de Facemasks virtuels ou d’émoticônes personnalisés aux couleurs des clubs et des pays… et bien d’autres aspects de l’expérience utilisateur qui, effectivement, positionnent Fan4All en tant que réseau social dédié au sport.

Par ailleurs, Fan4All se veut un environnement sain pour vivre sa passion pour le foot et interagir avec les joueur. Ces derniers sont souvent la cible d’insultes sur les réseaux sociaux qui peuvent affecter leur santé mentale et leur réputation. C’est pour cela que nous mettons en place une charte de modération active qui veille au respect des valeurs du fairplay et respect. Cette modération s’opère sur deux niveaux : Un premier niveau couvert par une intelligence artificielle qui identifie les messages, vidéos, images… en plus d’une équipe de modérateurs qui intervient en second niveau.

« Nous convergeons nos intérêts avec ceux des clubs, de manière à les assister dans la monétisation de leur présence en ligne moyennant commissions »

SBB : Quel est le modèle économique de la plateforme ?

AH : Notre modèle économique est assez simple. Nous proposons aux fans des promotions exceptionnelles sur les produits et services des clubs partenaires (expériences, billetterie, maillots…) et nous prenons une commission sur les produits et services vendus via notre plateforme. Notre modèle économique est justement à l’opposé des réseaux sociaux actuels, dans la mesure où nous sommes alignés avec nos clubs partenaires.

Quand un club produit du contenu sur les réseaux sociaux, la plateforme monétise l’audience ramenée par le club sans que ce dernier ne puisse gagner de sa présence au niveau de la plateforme et le traffic qu’il parvient à y créer. Chez Fan4All, nous convergeons nos intérêts avec ceux des clubs, de manière à les assister dans la monétisation de leur présence en ligne moyennant commissions. Pour ce faire, notre rôle dépasse ce qui est technologique, pour s’étendre aux opération de promotion, de gestion de relation client, de commercialisation… Nous aidons les clubs à se concentrer sur l’essentiel de leurs activités liées au projet sportif, pour que nous prenions en charge la gestion optimale de leurs relations avec les fans.

SBB : Avez-vous d’autres contrats avec des clubs à venir ? Envisagez-vous d’élargir la plateforme à d’autres disciplines sportives autre que le football ?

AH : Nous discutons avec 5 autres clubs en France ainsi que d’autres club en Europe et à l’international. Des annonces seront faites prochainement pour dévoiler leurs identités une fois les accords de partenariat sont officiellement conclus.

Pour ce qui est des autres disciplines sportives, le rugby, le handball et le basketball sont des sports pour lesquels nous portons un intérêts particulier. Nous ne souhaitons pas resté confiné au football, nous nous définissions comme des Fans de sports et nous savons que de nombreux fans ne sont pas mono-sport.

Par ailleurs, nous aspirons à contribuer au développement du football féminin à travers des expériences qui mettent en avant les joueuses et les aident à gagner en proximité avec les fans et développer leur image auprès des publics, tout en faisant la promotion des valeurs du sport féminin.

Aussi, nous avons entamé des discussions avec la FFF concernant les clubs amateurs, afin de développer leur offre digitale ainsi que les expériences proposées à leurs communautés de fans, comme vecteur de génération de revenus sur le digital et de promotion de l’identité du club auprès des supporters et des amateurs de football en général.

Vous souhaitez mettre en avant votre jeune société (max 2 ans), parler de votre futur projet entrepreneurial dans notre nouvelle rubrique « entreprendre dans le sport » ? Contactez-nous à infos@sportbuzzbusiness.fr