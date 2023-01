Offre Emploi : Social Media Manager – VAN RYSEL (Decathlon)

Définie et pilote la stratégie Réseaux Sociaux de la marque performance de vélo route Van Rysel !

Mission

Au sein du Groupe Decathlon, le périmètre Sports & Process rassemble les métiers du design, de la conception et de l’industrialisation de l’offre Produits du Groupe ainsi que le domaine Supply Chain. L’organisation repose sur les marques à forte notoriété bien connues de nos clients (Quechua, Kipsta, …) et des partenariats avec d’autres marques, qui travaillent en collaboration directe avec les Process Industriels qui portent les capacités d’innovation technologique et durable du Groupe. Les métiers représentés au sein de Sports & Process vont de la conception à la communication de tous nos produits.

Pour plus d’information : Decathlon United

VAN RYSEL est une jeune marque de vélo route et triathlon, créée pour offrir des produits et solutions de pointe aux performers de tous niveaux. Nous sommes partenaires de coureurs et équipes professionnels, avec lesquels nous co-développons des innovations pour permettre au plus grand nombre d’athlètes de ressentir “le frisson de la vitesse » et y prendre un maximum de plaisir. Notre objectif: Devenir l’une des plus grandes marques mondiales de vélo route et triathlon.

Si tu souhaites rejoindre un projet très ambitieux, humain, et “serious/ly fun” rejoins-nous !

LE RÔLE

Au sein du département Marketing et Communication, et reportant au CMO de VAN RYSEL (V|R), en tant que Community Manager – Social Media Manager, votre rôle consiste à définir et piloter la stratégie Réseaux Sociaux (audience externe) et Programme Ambassadeurs (audience interne) de la marque.

MISSIONS PRINCIPALES

Tu es responsable de la création du planning éditorial des réseaux sociaux en cohérence avec le plan de communication globale de VAN RYSEL et de sa mise en application.

Tu co-écriras notre stratégie de communication digitale, pour atteindre tes objectifs de performance. Tu seras co-responsable de la stratégie d’influence et de sa mise en application.

Tu es responsable de l’animation et de la modération des réseaux sociaux de la marque: Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin, TikTok, Strava, Youtube…

Tu seras pro-actif.ve sur la veille, et analyseras tes actions à l’aide d’un reporting.

Tu vas assurer la création du contenu et sa diffusion sur les RS ; tu collaboreras avec le responsable des contenus de la marque, et pilotera tes prestataires / agences afin qu’ils dépassent les objectifs fixés.

Tu animeras la communauté interne : les ambassadeurs Décathloniens de la marque.

Au quotidien, tu seras chargé.e de répondre aux commentaires et messages privés des clients sur les réseaux sociaux, et des ambassadeurs internes.

Tu contribueras également à d’autres projets Marketing Communication au besoin: lancement de produits, gestion de projets, organisation d’events, partenariats…

PROFIL

Tu es passionné(e) de vélo route et tu pratiques régulièrement.

De formation supérieure marketing-communication (Bac+5), tu disposes de connaissances Social Media solides éprouvées sur un poste similaire (expérience similaire de 2-3 ans minimum); les algorithmes et les tendances RS n’ont pas de secret pour toi.

Digital native, tu connais et maîtrises les différents leviers de performance.

Tu sais utiliser les outils pour mesurer tes performances.

Doté d’une forte sensibilité pour le dialogue client, tu aimes aller à la rencontre des gens, tu inities des conversations et intéractions, et tu disposes d’excellentes capacités rédactionnelles, en anglais et français.

Organisé(e), entrepreneur et autonome, tu sais prendre des décisions et as la capacité d’anticiper pour proposer et résoudre les échecs ou les difficultés qui peuvent survenir.

Team Player, tu sais qu’en équipe, on va plus loin (et qu’on s’amuse plus).

Tu es dynamique, authentique, créatif et tu es “serious/ly fun”. Une blague par jour obligatoire.

Tu as le sens du service, la passion du sportif et tu fais preuve d’esprit de responsabilité.

La maîtrise d’outils de création de contenus, et de social listening sont fortement appréciés.

Localisation : Lille

CDI Temps plein

De 2 à 5 ans d’expérience

Pour postuler, rendez-vous ici