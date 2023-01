Offre de Stage : Graphic Designer – FÉRU

QUI SOMMES-NOUS ?

Nous sommes Jean-Baptiste Larger et Amalric Perrin et nous avons cofondé FÉRU.

Chez FÉRU, nous concevons des collections de vêtements en marque blanche pour les clubs de sport à destination de leurs supporters. L’objectif est de les aider à développer leur boutique, dynamiser leur marque et toucher des nouveaux publics.

FÉRU apporte une offre complète et clé en main aux clubs :

➔ Accompagnement de leur culture et le développement de leur marque.

➔ Sourcing de produits éco-conçus et fabriqués en Europe, en France ou en Tunisie

➔ Bureau de style et de création pour dessiner chaque collection

➔ Conseils et définition de stratégies pour la commercialisation des collections.

Notre objectif est de créer un nouveau réflexe de consommation où il est possible d’acheter des produits design🤩, responsables 🌍 et porteurs de sens 💚 dans la boutique de votre club préféré.

Nous travaillons avec des clubs de rugby en Pro D2 et Top 14, handball en Liqui Moly Starligue, basket en Pro A et Pro B, mais aussi en Ligue 2 et National avec le football. Nous intervenons aussi dans la voile, le hockey, le golf et le tennis.

Aujourd’hui, nous cherchons un jeune Graphic Designer pour venir nous aider à soutenir notre développement.

MISSION

● Participer à la création de collection pour les clubs que nous accompagnons.

● Gérer la qualité des livrables pour être garant de la cohérence et de l’harmonie de chaque collection.

● Délivrer les projets dans le respect des timings de nos clients et de nos ateliers.

● Découvrir, intégrer et contribuer à développer notre méthodologie de création.

● Être capable d’identifier des points d’ancrages culturels, géographiques, historiques qui raisonnent dans le cœur des supporters des clubs que nous accompagnons.

● Être force de proposition sur des idées de collections et de produits tendances.

● Participer au Marketing et donc à la création de visuels pour nos réseaux.

● Contribuer à l’amélioration de nos outils et process existants, afin de rendre l’organisation plus efficace et scalable.

PROFIL RECHERCHÉ

➔ Maîtrise des outils de la suite Adobe (principalement Illustrator et Photoshop)

➔ À l’aise avec les outils de la suite Google (principalement Gmail, Drive, GSheet)

➔ Connaissance de Notion et Airtable appréciés.

➔ Curieux, capable d’originalité et fort potentiel créatif.

➔ Autonome et rigoureux.

➔ Envie d’apprendre et de contribuer à une aventure unique.

➔ Autonome et capable de prendre des initiatives.

➔ Surtout : être un grand fan de sport !

Nous recherchons avant tout des profils de passionnés avec de l’énergie et de la bonne humeur.

Un book représentant vos principaux travaux serait utile à partager.

AVANTAGES

● Découvrir les coulisses d’une jeune entreprise en pleine expansion.

● Faire un stage utile avec des responsabilités et une vraie attente de résultats.

● Découvrir des méthodes de travail modernes, transparentes et évolutives.

STAGE (6 mois)

DÉBUT : dès que possible

LIEU DE TRAVAIL : 41 quai Malakoff à Nantes (5 min à pied de la gare)

ÉDUCATION : Baccalauréat +3

EXPÉRIENCE : plus de 3 mois

➔ Si l’aventure vous parle, il vous suffit de contacter Jean-Baptiste Larger sur cette adresse e-mail : jb@feru.co / amalric@feru.co