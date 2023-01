Century 21 prolonge avec le Tour de France jusqu’en 2025 et devient notamment parrain du Prix de la Combativité

Partenaire Officiel du Tour de France depuis 6 ans, Century 21 prolonge l’aventure pour 3 éditions de plus soit jusqu’en 2025.

Le réseau d’agences immobilières va renforcer sa visibilité autour de la Grande Boucle en devenant le parrain du Prix de la Combativité qui était associé jusque là à Antargaz. Outre le Tour de France, Century 21 sera également associé à ce prix pour le Paris-Nice et le Critérium pour 2023, 2024 et 2025. Pour rappel, le Prix de la Combativité est décerné à l’issue de chaque étape au coureur qui s’est distingué par son esprit d’initiative, son panache et sa générosité dans l’effort.

Ajoutons que Century 21 a également prolongé de 3 ans avec ASO concernant le Tour de France Femmes avec Zwift en tant que Fournisseur Officiel.

« Au-delà de la fierté d’être associé à ce prix prestigieux qui a embelli le palmarès des plus grands cyclistes de l’histoire tels qu’Eddy Merckx, Bernard Hinault ou Laurent Jalabert, cette distinction met en exergue des qualités humaines que nous prônons au sein du réseau. En accompagnant de nouvelles épreuves cyclistes à travers l’hexagone, comme nous l’avons fait l’an passé avec le Tour de France Femmes avec Zwift, nous offrons également à notre réseau d’agences l’opportunité de tisser des liens de proximité avec la population locale et l’occasion de partager de grandes et belles émotions avec le public. » explique Charles Marinakis, Président de Century 21 France, dans un communiqué.

« Cet ancrage profond du Tour est tout aussi présent chez Century 21 avec son réseau de 950 agences »

Concernant les principaux sponsors, pas de changement majeur en 2023 avec le Maillot Jaune associé à LCL, le Maillot Vert associé à Skoda, le maillot à pois associé à E.Leclerc (qui a prolongé son contrat jusqu’en 2028) et le Maillot Blanc associé à Krys.

La victoire d’étape reste sponsorisée par Continental et le classement par équipes par le département des Hauts-de-Seine.

« Les courses cyclistes sont des spectacles gratuits pour les spectateurs, elles passent devant chez vous, visitent tous les territoires de la France métropolitaine, des plus grandes villes aux plus petits villages. Cet ancrage profond du Tour est tout aussi présent chez Century 21 avec son réseau de 950 agences » ajoute Christian Prudhomme, Directeur du Tour de France.

Concernant ses activations, Century 21 poursuivra l’initiative « Un enfant, un vélo » parrainée par Bernard Hinault qui a pour but de collecter des vélos en parfait état de marche pour les offrir à des enfants issus de familles modestes. Dans son communiqué, la société précise que depuis 2017, plus de 850 vélos ont déjà été distribués partout en France.

