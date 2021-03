Qatar 2022 – La FIFA reste confiante sur l’atteinte de 6,44 milliards de dollars de revenus sur le cycle 2019-2022

Il y a quelques jours, la FIFA a présenté ses résultats financiers pour l’année 2020. Malgré la crise de la COVID-19, l’instance reste confiante pour atteindre ses objectifs commerciaux autour de la Coupe du Monde 2022 organisée au Qatar.

Sur le cycle 2019-2022 (4 ans), la FIFA vise toujours un chiffre d’affaires de 6,44 milliards de dollars de revenus.

A la fin de l’année 2020, la Fédération Internationale avait déjà sécurisé 80% de ce montant par contrat, soit environ 5,1 milliards $. Dans le détail, le chiffre d’affaires lié aux droits TV est déjà sécurisé à hauteur de 92% sur le cycle. Reste à savoir si les stades du Qatar pourront faire le plein et assurer une rentrée sur la ligne ticketing et hospitalités (500M$ au total).

À la date de clôture du bilan financier 2020, le montant total des actifs détenus par la FIFA s’élevait à 4, 535 millions de dollars, parmi lesquels 77% se présentent sous forme de trésorerie et équivalents de trésorerie, et d’actifs financiers. Un volume de liquidités qui a permis à la FIFA de répondre aux répercussions de la pandémie de Covid-19 sur l’ensemble de la communauté du football.

Au 31 décembre 2020, les réserves de la FIFA s’élèvent ainsi à 1,881 milliard de dollars, soit une baisse de 27% par rapport à 2019. Une baisse qui s’explique notamment par le plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19 et les investissements de l’instance dans ses différents programmes de développement. 1,5 milliard de dollars ont été prélevés sur les réserves afin de soutenir les 211 associations membres et les six confédérations.

Business – Les chiffres clés de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022

La Coupe du Monde de football est bien évidemment la principale source de revenus de la FIFA. Une compétition qui se tient à la fin de chaque cycle quadriennal, ce qui a pour effet de différer la comptabilisation des produits.

Les produits de Qatar 2022 seront comptabilisés dans les états financiers 2022. Le budget total de 2022 (majoritairement Coupe du Monde) s’élève ainsi à 4,666 millions de dollars, dont 3,8 milliards sont déjà sécurisés par la signature de contrats au 31 décembre 2020.

Parmi les principales sources de revenus de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022, on retrouve cinq grands postes de produits.

Les droits de retransmission télévisée (droits TV) sont le principal contributeur avec une part de 56%, suivis par les droits marketing avec 29%. Les droits d’hospitalité et de billetterie, ainsi que les droits d’exploitation de licence et les autres produits représentent les 15% restants du budget total pour 2022.

Les droits TV empochés par la FIFA en 2022 pourraient ainsi atteindre un total de 2,64 milliards de dollars, majoritairement issus de la Coupe du Monde au Qatar. Le montant planifié pour la vente des droits marketing (sponsoring) est de 1,353 milliard de dollars. Si la majorité des contrats de partenariats ont été signés, la FIFA recherche encore des sponsors.

Pour les droits d’exploitation de licence, le budget annuel est de 140 millions de dollars. Enfin, les revenus billetterie et hospitalités VIP représentent un objectif de 500 millions de dollars pour Qatar 2022.

Face à ces revenus, la FIFA compte dépenser un total de 1,696 milliard de dollars pour la Coupe du Monde Qatar 2022.

Dans le détail, la fédération internationale prévoit de distribuer un total de 440 millions de dollars de prize money (dotations financières) aux équipes.