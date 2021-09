Paris 2024 – Orange devient parrain du « Marathon pour Tous » (et lance son team Running)

La semaine dernière, l’opérateur de télécommunications Orange a annoncé devenir Parrain Officiel du Marathon pour Tous, évènement grand public qui se déroulera le même jour et sur même parcours que celui des JO de Paris 2024.

Un an après avoir rejoint le club des Partenaires Premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Orange marque un peu plus son implication en s’associant au Marathon pour Tous.

D’ici là, Orange compte bien faire transpirer les français en lançant son Team Orange Running (après ceux du foot et du rugby notamment), un collectif composé d’ambassadeurs et personnalités de tous horizons réunis autour du sport.

« En devenant Parrain Officiel du Marathon Pour Tous, Orange accompagnera les coureurs tout au long des 42,195 kilomètres de course, une épreuve unique vécue dans les mêmes conditions que les athlètes olympiques, et avec des émotions décuplées. Une distance plus courte sur ce même parcours sera également proposée pour permettre à chaque sportif – confirmé et débutant, en situation de handicap, jeune et moins jeune – de vivre une expérience unique pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024 » précise Orange dans son communiqué.