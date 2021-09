Sponsoring – SPORTFIVE devient l’agence exclusive du LOSC

En fin de semaine dernière, l’agence de marketing sportif Sportfive et le LOSC ont officialisé la signature d’un partenariat commercial pluriannuel exclusif.

Dans le détail, Sportfive « accompagnera le champion de France en titre de manière exclusive afin de maximiser ses revenus BtoB et d’atteindre les revenus commerciaux d’un top club européen en franchissant un cap dans la stratégie commerciale locale, nationale et internationale » précise le communiqué. « Pour permettre au LOSC de franchir ce nouveau palier important dans son développement et répondre aux nouveaux enjeux économiques et digitaux du sport moderne, SPORTFIVE déploiera une stratégie BtoB novatrice basée sur le digital, la data et une équipe commerciale dédiée 100% au LOSC, coordonnée et soutenue par l’ensemble des expertises centrales de l’agence en France et à l’internationale. » Comme nous le précise l’agence, une dizaine de salariés SPORTFIVE seront sur place au LOSC.

Cette saison, Sportfive est à l’origine du contrat signé avec Rika (poêles-cheminées) visible sur la pocket du maillot du LOSC.

Pour rappel, le nom Sportfive est de retour dans le secteur du sport business depuis un an et demi suite au changement de nom de « Lagardère Sports and Entertainment » et le rachat (75,1%) par H.I.G. Capital.

Sportfive était l’agence créée par Jean-Claude Darmon, passée par différents actionnaires jusqu’au rachat par le Groupe Lagardère en 2006 pour un montant de 865 millions d’euros. En 2015, les agences de marketing sportif du groupe (Sportfive, World Sport Group, IEC in Sports, Sport Marketing and Management et Lagardère Unlimited Inc.) avaient été regroupées sous un même nom, Lagardère Sports.

« Sportfive est un acteur extrêmement puissant et incontournable du sport international. Très nombreux sont les clubs européens de football à collaborer avec Sportfive, et c’est sur le LOSC que l’agence internationale a notamment souhaité aujourd’hui porter son investissement et axer sa stratégie de développement en Europe. Un signe fort de la confiance dans le projet qui est mené au LOSC ainsi que dans le potentiel important dont dispose le club d’un point de vue commercial. » ajoute Olivier Letang, Président du LOSC.

En France, Sportfive est notamment l’agence de l’Olympiques Lyonnais, de l’ASSE (2030) ou encore du RC Lens.

Les sponsors du LOSC (2021-2022)