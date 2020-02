Publicis Sport va accompagner Total dans le déploiement de sa stratégie de sponsoring sportif

La semaine dernière, Publicis Sport a annoncé l’arrivée de Total comme nouveau client de l’agence lancée il y a moins d’un an. Un appel d’offres remporté en collaboration avec l’agence Marcel.

Dans le cadre de ce contrat, l’agence de marketing sportif du groupe Publicis accompagnera Total dans le déploiement de sa stratégie de sponsoring sportif. « Publicis Sport interviendra auprès de Total notamment pour l’activation de deux sponsoring emblématiques du Groupe, avec la Confédération Africaine de Football d’une part et avec la Section Paloise d’autre part. » précise le communiqué. « L’agence accompagnera la direction de la Communication de Total dans la création et la production des campagnes d’activation et de brand content, la gestion des réseaux sociaux et la conception d’activations évènementielles sur le continent africain et à Pau ».

« Nous sommes ravis et très enthousiastes d’accompagner les équipes de Total sur des partenariats ambitieux et stratégiques pour la marque. Le gain de l’un des principaux annonceurs du marché est un formidable encouragement pour notre agence nouvellement créée et valide notre modèle basé sur une expertise Sport très forte associée aux meilleurs talents du Groupe Publicis en France. » précise Guillaume Cossou, Directeur Général de Publicis Sport.

« Partager avec les supporters comme avec nos partenaires des expériences uniques lors des matchs ou sur les réseaux sociaux. »

« Aux côtés de la Section Paloise ou à travers tout le continent africain grâce aux compétitions de la CAF, nous voulons partager avec les supporters comme avec nos partenaires des expériences uniques lors des matchs ou sur les réseaux sociaux. Nous comptons sur Publicis Sport pour nous accompagner dans cette ambition » a ajouté Jacques-Emmanuel Saulnier, Directeur de la Communication de Total.