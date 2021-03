Salaires de Ligue 1 Uber Eats 2020-2021 : Il y a le PSG et (loin derrière) les autres !

Pour la sixième année de rang, le journal L’Équipe publie ses estimations des salaires de ceux qui font la Ligue 1 Uber Eats (joueurs, entraîneurs, arbitres).

Sans surprise, le PSG truste les premières places du classement des joueurs les mieux payés : ils sont seize parisiens dans le TOP 30.

C’est devenu un rendez-vous « business » de la saison. L’Équipe dévoile à cette même période de l’année ses estimations des salaires de Ligue 1 Uber Eats après un long travail d’investigation. Les fans s’en délectent alors que certains clubs ou la Ligue de Football Professionnel (LFP) démentent ces chiffres, sans toutefois donner des précisions.

Voici les unes du journal L'Équipe du vendredi 19 mars, spécial salaires de la Ligue 1. 🗞 Le journal > https://t.co/6UdofpCKMU pic.twitter.com/AJU2ac1Pc3 — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 18, 2021

Salaires de la Ligue 1 – Il y a le Paris Saint-Germain et les autres

Cette année encore, le Paris Saint-Germain joue les premiers rôles. Au classement par club, le PSG caracole en tête avec un salaire moyen brut de son effectif à 800 000 euros, loin devant l’Olympique de Marseille (202 000 euros) et l’AS Monaco (185 000 euros).

L’Olympique Lyonnais (145 000 euros) et le Stade Rennais (130 000 euros) clôturent le top 5. Le Stade de Reims, avec un salaire moyen brut de 27 393€ ,ferme la marche.

Classement complet de Ligue 1 selon le salaire moyen brut de l’effectif (estimations L’Equipe)

1/ Paris Saint-Germain : 800 000€

2/ Olympique de Marseille : 202 000€

3/ AS Monaco : 185 000€

4/ Olympique Lyonnais : 145 000€

5/ Stade Rennais : 130 000€

6/ OGC Nice : 110 000€

6/ LOSC Lille : 110 000€

8/ Girondins de Bordeaux : 80 000€

9/ AS Saint-Etienne : 65 000€

10/ FC Nantes : 60 000€

10/ SCO Angers : 60 000€

12 : RC Strasbourg : 50 000€

12/ FC Lorient : 50 000€

14/ Montpellier : 45 000€

14/ Dijon : 45 000€

16/ RC Lens : 41 000€

17/ Brest : 40 000€

18/ Nîmes : 35 000€

19/ FC Metz : 31 000€

20/ Stade de Reims : 27 393€

Mais c’est davantage en se penchant sur le TOP 30 des joueurs les mieux payés de Ligue 1 Uber Eats (voir ci-dessous) que l’on comprend l’énorme domination parisienne.

Les dix joueurs du TOP 10 appartiennent tous au PSG. Neymar domine le championnat avec un salaire mensuel brut estimé à 3,06 millions d’euros. Selon le classement de L’Equipe, Le brésilien devance Kyllian Mbappé (2,098M€) et Marquinhos (1,2M€). Plus impressionnant encore, ils sont 16 joueurs du PSG dans le top 20 du championnat.

Wissam Ben Yedder (650 000€) est le premier non-parisien du classement avec la 12ème position. Cesc Fabregas (13ème avec 600 000€), Memphis Depay (16ème avec 480 000€) et Florian Thauvin (422 000€) mènent la résistance.

Même rengaine chez les entraîneurs

Chez les coachs, c’est sensiblement la même chose. Mauricio Pochettino, qui frôle le million d’euros de salaire mensuel (940 000€), est évidemment le mieux payé du championnat selon L’Equipe.

Il est d’ailleurs rémunéré 50% de plus que son prédécesseur Thomas Tuchel (625 000€), parti sur le banc des Blues de Chelsea depuis. Le Monégasque Niko Kovac (400 000€) et le tout récent arrivé à l’OM Jorge Sampaoli (300 000€) forment avec l’entraîneur du PSG le trio de tête.

Rudi Garcia (4ème avec 280 000€) est l’entraîneur français le mieux payé de Ligue 1 Uber Eats devant le Stéphanois Claude Puel (5ème avec 225 000€).

Et les arbitres dans tout ça ?

Dans cette même enquête sur les salaires qui occupe les 24 premières pages du quotidien sportif ce vendredi, on y découvre le revenu théorique moyen annuel d’un arbitre central de Ligue 1 Uber Eats : 125 000 euros brut selon les estimations de L’Équipe. C’est un montant auquel il faut enlever 30 à 35% de charges et d’imposition.

Dans le détail, un arbitre Fédérale 1 – plus haut niveau en France – touche une indemnité mensuelle de 6 497 euros brut. On y ajoute les primes de matchs : 3 029€ pour un arbitre central et 1 478€ en tant qu’assistant en Ligue 1 Uber Eats.