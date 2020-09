Service Civique : Assistant(e) Chef de Projet – Premiers de Cordée

L’association

Créée en 1999 par des sportifs de haut niveau, Premiers de Cordée est une association nationale reconnue d’intérêt général. Elle propose des initiations sportives pour les enfants hospitalisés et des actions de sensibilisation au handicap à l’attention des scolaires, des collectivités et des entreprises.

La mission

Dans une ambiance de travail jeune et dynamique, le volontaire trouvera des conditions optimales pour apprendre et monter en compétences dans le cadre d’une mission d’intérêt général. Tout en étant encadré, il lui sera laissé une grande autonomie, et sera encouragé à être force de proposition. Son travail aura un réel impact sur le développement de l’association.

Dans ce cadre, ses missions seront :

• Participation à la création des supports de communication

• Participer à des opérations de communication et marketing direct (e-mailing, phoning, etc.)

• Participer à l’animation des réseaux sociaux

• Participer au développement des contenus du site internet

• Participer à la mise en place évènementielle

Profil :

• Nous recherchons une personne animée d’une volonté de participer au développement d’une association, et dotée d’une forte curiosité intellectuelle. Nous attachons une importance particulière à l’aspect humain. Autonome, vous êtes reconnu(e) pour vos excellentes qualités relationnelles et votre approche commerciale. Vous savez faire preuve de persuasion pour transmettre un message. Vous aimez le digital et tout ce qui est en lien avec le web.

• Le permis voiture serait un plus

Informations pratiques :

• Lieu : Siège de l’association au Stade de France

• Contrat : service civique

• Durée : 8 mois à compter du 2 Novembre 2020

• Rémunération : 580,55 euros

Envoyez votre candidature à julie.garcia@premiersdecordee.org