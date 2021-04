Syndicat – L’UCPF et Première Ligue deviennent « FOOT UNIS »

Hier, l’Assemblée générale de l’Union des Clubs Professionnels de Football (UCPF) a validé le projet de fusion avec le syndicat Première Ligue lancé en 2015.

« Après une séparation qui avait été actée en 2015, l’ensemble des clubs professionnels vont donner naissance à Foot Unis et se ranger sous la même bannière pour affronter les immenses défis qui se présentent à eux » précise un communiqué.

A la présidence de « FOOT UNIS », on retrouve Laurent Nicollin, Président du Montpellier HSC. « Il lui appartiendra avec son équipe de faire vivre ces valeurs et d’agir de concert avec la FFF, la LFP et les familles du football pour accompagner le rayonnement national et international de nos clubs » ajoute le syndicat.

Depuis plusieurs semaines, l’UCPF et Première Ligue avait déjà « validé » cette fusion. « Elle constitue l’heureux aboutissement d’une démarche initiée depuis de nombreuses semaines et validée par plusieurs assemblées, dont l’Assemblée fédérale de la Fédération Française de Football qui a procédé, le vendredi 12 mars, à la modification des statuts de la Ligue de Football Professionnel. L’effet de la fusion sera effectif ultérieurement dans l’attente de l’arrêté ratifiant les statuts de la LFP actant de l’existence de cette nouvelle organisation dans la composition du Conseil d’administration de la LFP. »