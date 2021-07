Tokyo 2020 – Samsung dévoile ses activations et notamment son spot pub et le smartphone offert aux athlètes

Partenaire TOP du CIO, Samsung va tenter, comme les autres sponsors des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, de communiquer habilement autour d’une olympiade particulière.

A huis clos, les JO de Tokyo 2020 n’auront pas la même saveur, que ce soit pour les athlètes mais également pour les supporters et les partenaires commerciaux qui dépensent des centaines de millions d’euros pour s’offrir une part de la magie des Jeux dans leur stratégie de communication.

Proud sponsor of a world coming together

En tant que fournisseur d’équipements de communication sans fil des Jeux olympiques et paralympiques, Samsung mettra notamment en avant ses innovations aidant les personnes à rester connecter entre eux où qu’ils soient dans le monde. L’occasion de démontrer comment le sport et la technologie peuvent unir malgré la distance. Un axe de communication qui prend vie notamment dans la publicité de Samsung à découvrir ci-dessous.

Un smartphone « olympique » pour les athlètes

Côté produit, la marque offre une nouvelle fois ses smartphones à l’ensemble des athlètes des JO et des Paralympiques de Tokyo 2020. Dans le détail, il s’agit d’un Galaxy S21 5G Tokyo 2020 Athlete Phone arborant une coque bleue et les anneaux olympiques et agitos paralympiques à l’arrière. Pour rappel, Samsung fournit un smartphone à tous les athlètes depuis les Jeux Olympiques d’hiver de Sochi 2014.

« Samsung aide les athlètes à rester en lien avec leurs proches et fournit de nouveaux moyens sûrs pour permettre aux consommateurs, aux fans et aux médias de vivre Tokyo 2020, » a déclaré Timo Lumme, directeur général des services de télévision et de marketing du CIO, dans un communiqué. « Ensemble, nous sommes en mesure d’interagir avec les athlètes et les fans du monde entier, de les inspirer et de maintenir l’esprit olympique fort grâce à la technologie mobile innovante et aux nouvelles plateformes numériques de Samsung. »

Encourager les athlètes à distance avec #TweetToCheer

En outre, Samsung lance le hashtag #TweetToCheer qui permettra aux athlètes d’entendre les applaudissements de leurs fans pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques.

Au Village Olympique, Samsung a annoncé il y a quelques jours l’installation d’un « Galaxy Athlete Lounge » qui sera exclusivement réservé aux athlètes pendant toute la durée des Jeux pour qu’ils puissent interagir entre eux, se connecter avec leur famille et leurs amis et profiter de diverses expériences Galaxy.

Sur la plateforme virtuelle Zepeto, Samsung proposera aux utilisateurs de créer leur avatar 3D et de découvrir des contenus spécifiques.

Check out our new photobooth on Zepeto and try collecting all 20 #SamsungTokyo2020 pins! Special prizes are waiting for you. pic.twitter.com/vGvVzCTkcY — Samsung Mobile (@SamsungMobile) July 16, 2021

Enfin, Samsung a également constitué une team d’ambassadeurs mondiaux « Team Galaxy » pour Tokyo 2020.

Suguru Osako (Japon) : Marathon

Kai Harada (Japon) : Escalade

Sky Brown (Royaume-Uni) : Skateboard

Dina Asher Smith (Royaume-Uni) : Athlétisme

Yeon-Koung Kim (Corée) : Volley-ball

Jun Jang (Corée) : Taekwondo

Kyung-Sun Choi (Corée) : Marathon

Carolina Marin (Espagne) : Badminton

Ayano Tsujiuchi (Japon) : Natation paralympique

Jessica Long (États-Unis) : Natation paralympique

Giseong Jo (Corée) : Natation paralympique