Le PSG dévoile son nouveau maillot extérieur rose-blanc-noir conçu par Nike pour la saison 2021-2022

Ce matin, le Paris Saint-Germain a dévoilé son nouveau maillot extérieur pour la saison 2021-2022. Conçu par Nike, le maillot away arbore un code couleur blanc-rose-noir qui ne laissera pas indifférent.

Après avoir dévoilé un maillot domicile 21-22 éloigné du design Hechter et floqué du logo Jordan, le club parisien et Nike propose un nouveau maillot extérieur risquée, mais la cible est-elle le hardcore fan du club ? Un nouveau maillot vendu au prix de 90€ dans sa version stadium.

Pour accompagner la promotion de ce nouveau maillot away, Nike et le PSG mettent en avant certains joueurs du club comme Marquinhos, Mbappé, Neymar, Verratti, Hakimi, Ramos, Kimpembe ou encore Di Maria.

Outre ce nouveau maillot, la marque au swoosh propose une large collection de produits lifestyle et entraînement. « Audacieuses et inédites, les pièces reprennent les thèmes classiques du Club – logo, bande médiane, fleur de lys – et rendent hommage au Grand Paris symbolisé par des références à l’architecture postmoderne du début des années 70, aux numéros des département d’île de France et l’utilisation de l’argot « Paname » qui embrasse Paris et sa banlieue » précise le communiqué. « Les collections Performance et Lifestyle sont composées d’une centaine de références pour enfant, femme et homme. Elles expriment l’esprit d’innovation du club et son ancrage dans le bassin parisien. Toujours Paris, telle est notre vision, notre envie, notre avenir. Une revendication forte et assumée de nos quartiers à nos avenues, de nos tours à nos faubourgs. Nous aimons Paris, nous vivons Paris et avec nos supporters, plus que jamais, nous sommes Paris. »

Veste PSG Nike Woven à capuche 21/22 – Noir/Rose (100€)

Veste de survêtement PSG Nike 21/22 – Femme – Rose (100€)