Sponsoring – Comment la règle 40 impacte la communication des marques et des athlètes pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Pour ces Jeux Olympiques de Tokyo 2020 version 2021, les athlètes et les marques auront « un peu plus de liberté » qu’auparavant grâce à un assouplissement de la fameuse règle 40 de la Charte Olympique et de l’alinéa 3.

En 2015, le Comité International Olympique annonçait vouloir assouplir son règlement concernant l’utilisation de l’image des participants aux Jeux Olympiques, à des fins publicitaires, pendant la période des Jeux Olympiques.

Aujourd’hui, cette règle a évolué et « offre » un petit peu plus de possibilités pour un athlète et une marque non sponsor officiel des JO.

Règle 40 – alinéa 3

« Les concurrents, officiels d’équipe et autres membres du personnel d’équipe qui participent aux Jeux Olympiques peuvent permettre que leur personne, leur nom, leur image ou leurs performances sportives soient exploités à des fins publicitaires pendant les Jeux Olympiques conformément aux principes déterminés par la commission exécutive du CIO. »

Une période protégée

Pour ces Jeux Olympiques de Tokyo 2020, la règle 40 s’applique à toutes les utilisations du nom, de l’image d’un « Participant » à des fins commerciales (annonces print, spots TV, digital, PLV, relations presse, etc…) et sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram…). « Par participant, on entend tout concurrent, entraineur, instructeur ou officiel qui participe aux Jeux Olympiques » rappelle le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) dans un document destiné à la délégation tricolore.

Autour de cette règle 40, le CIO a édité un calendrier précis définissant le début et la fin de la période des Jeux. Pour cette olympiade, la période a été fixée du 13 juillet 2021 au 10 août 2021, soit dix jours avant la cérémonie d’ouverture et deux jours après la cérémonie de clôture. En dehors de cette période, la règle 40 ne s’applique pas et les athlètes sont libres de toute communication.

Règle 40 – Que peuvent faire et ne pas faire les athlètes et leurs sponsors ?

Bien évidemment, les partenaires olympiques auront le plus de latitude dans leur communication associée à un ambassadeur participant aux JO de Tokyo 2020. Ces sponsors pourront utiliser l’image d’un athlète à des fins publicitaires et diffuser des messages de félicitations durant la période des Jeux. De leur côté, les athlètes pourront faire la promotion de leurs sponsors olympiques et leur adresser également des messages de remerciement.

et pour les sponsors non olympiques ?

Pour les partenaires « non olympiques », il est possible de maintenir une campagne publicitaire sous réserve de répondre à la définition de « campagne générique », c’est à dire pour la France, lancée avant le 15 avril 2021 et ayant prévenu le CIO ou le CNOSF avant le 15 mai 2021.

Pendant la période des Jeux Olympiques, les athlètes pourront envoyer 1 message de remerciement par partenaire sur les comptes personnels des réseaux sociaux, sans utilisation des propriétés olympiques évidemment.

De leur côtés, les sponsors personnels non olympiques seront uniquement autorisés à féliciter leurs ambassadeurs en partageant le message de remerciement qu’aura publié l’athlète sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, les sponsors pourront retweeter directement le post ou bien le citer et ajouter un texte qui ne devra bien évidemment n’utiliser aucune propriété olympique. Une publication qui de plus ne pourra pas être « sponsorisée » (mise en avant).