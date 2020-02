TOP 10 des meilleurs Masters « Management du Sport » (Classement Eduniversal 2020)

Depuis plus de 20 ans, les diplômes formant aux métiers du sport se sont multipliés, s’adaptant à l’évolution du secteur dans sa globalité.

Sur la thématique « Management du Sport » et « Sport Business », le nombre de formations a explosé ces dernières années. Difficile pour les bacheliers et étudiants de s’y retrouver.

Pour faire votre choix, le seul conseil que nous pouvons vous donner est de comparer les formations (Bac +3, Bachelor, Bac +5, MBA, …) se renseigner sur la reconnaissance des diplômes, ce que sont devenus les anciens étudiants, le coût de la formation… Une chose est sûre, il semble exister un fossé grandissant entre les besoins réels du marché « sport spectacle » et le nombre d’étudiants diplômés chaque année. Plus qu’un diplôme, ce sont bien les candidats eux mêmes et leur niveau qui font aujourd’hui la différence sur ce marché du travail ultra-concurrentiel.

Pour vous aider à trouver une formation en Management du Sport, vous pouvez notamment vous appuyer (mais surtout pas uniquement) sur le classement édité depuis quelques années par Eduniversal, société qui effectue quelques 78 classements de Masters, MS et MBA sur différentes thématiques, dont le Management du Sport. Des classements qui reposent selon Eduniversal sur 3 critères principaux : la notoriété de la formation, le salaire de sortie et le retour de satisfaction des étudiants. « Le Classement Eduniversal n’est pas uniquement élaboré sur les réponses obtenues par les écoles et les universités sollicitées. Il est réalisé sur « l’existant ». Ainsi, une formation qui n’aurait pas répondu à l’enquête peut malgré tout être classée par l’agence Eduniversal. En effet, sa notoriété est évaluée par les entreprises ; les salaires et débouchés font alors l’objet d’une enquête réalisée par les consultants de l’agence Eduniversal. Si nous n’avons pas la possibilité d’interroger les étudiants, une note moyenne sur ce critère est attribuée au programme. Notre objectif étant d’apporter aux étudiants une information complète et en adéquation avec l’offre réelle, ce processus nous est essentiel. »

Classement 2020 Meilleur Master Management du Sport (Eduniversal)

Dans son dernier classement, le site « meilleurs-masters.com » place KEDGE Business School et son Master « MSc International Sport & Event Management » à la première place du classement 2020 des Masters « Management du Sport », pour la seconde année consécutive.

1/ KEDGE Business School :

MSc International Sport & Event Management

2/ Audencia Business School :

Mastère Spécialisé Management des Organisations de Sport

3/ emlyon business school :

MSc in Sports Industry Management

4/ MBA ESG :

MBA Management du Sport

5/ ILEPS :

Ecole Supérieure des Métiers du Sport / Master Sciences du Management et Métiers du Sport (SMMS)

6/ Université Paris-Saclay :

Master 2 Management des Evénements et des Loisirs Sportifs (MELS)

7/ SPORTS MANAGEMENT SCHOOL :

MBA en management du sport

8/ INSEEC MSc & MBA :

MSc2 Marketing & Management du Sport

9/ PPA Business School :

Mastère Communication spécialité Management du Sport

10/ IAE Nice :

Master 2 Marketing, entrepreneuriat et Evénement Sportif

Vous souhaitez réagir à ce classement ? Ouvrez le débat dans les commentaires de l’article ci-dessous !