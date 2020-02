4Success officialise son rapprochement avec House Of Stories et B&W Agency

Il y a quelques jours, l’agence de gestion d’image de sportifs 4Success a officialisé son rapprochement de deux autre entités, House Of Stories et B&W Agency, pour créer 4Success Group.

Créée par Sébastien Bellencontre en 2012, 4Success, a travaillé ses dernières années avec de nombreuses personnalités sportives comme Amandine Henry, Blaise Matuidi, Antoine Griezmann, Morgan Parra, Mathieu Bastareaud, Pierre Gasly ou encore Delphine Cascarino pour ne citer qu’eux.

De son côté, « House of Stories », dirigé par Martin Leroy, collabore notamment avec Jessica Houara-d’Hommeaux, Pauline Ado, Frédérick Bousquet, Vinsky ou encore les Parodie Bros. « B&W Agency », dirigé par Daliny Guebli, travaille notamment avec Estelle Lefebure, Ladji Doucouré, Geraldine Maillet ou encore Valérie Benaim.

Très heureux de vous annoncer la création de 4Success Group, qui se positionne ainsi comme un acteur majeur du management de talents sur les marchés de l’Influence, du Sport et des Personnalités.

Une approche authentique et de grandes ambitions ! @HOS_agency / B&W Agency pic.twitter.com/OP0YyXTPrU — 4Success (@4Success_Off) January 22, 2020

En se positionnant ainsi sur les marchés du Sport, de l’Influence et des Personnalités, 4Success Group devient un acteur majeur du Management de Talents en apportant à chacun une offre personnalisée et authentique, et nourri ainsi de grandes ambitions pour les années à venir… 4Success Group pourra ainsi proposer une offre complète aux annonceurs et à leurs agences désireux d’associer leur image à une égérie pour une campagne de marque, un lancement de produits ou encore un événement RP ! »