TV – La Ryder Cup (golf) en intégralité sur les chaînes CANAL+ du 24 au 26 septembre 2021

C’est LE rendez-vous de l’année sur la planète golf ! La Ryder Cup oppose les 24 meilleurs golfeurs américains et européens. Vous êtes plus Team USA ou Team Europe ?

Reportée en 2021 en raison de la pandémie, cette Ryder Cup s’annonce dantesque. Après la France en 2018 et une victoire européenne, rendez-vous aux USA, à Whistling Straits, dans le Wisconsin, du 24 au 26 septembre, pour un nouveau duel dans une ambiance totalement unique.

L’évènement sera à suivre intégralement sur les chaînes CANAL+. Pour couvrir la Ryder Cup, une semaine spéciale est programmée, avec émissions spéciales et couvertures live, du 20/09 au 26/09.

La compétition sera également à suivre sur myCANAL avec de nombreux contenus additionnels et une timeline spéciale.

Les commentateurs sur place :

Thierry DAVID, Adrien TOUBIANA, Jean VAN DE VELDE, Thomas LEVET

Présentation à Paris :

Pauline SANZEY, Julien XANTHOPOULOS

Jeudi 23 septembre

20h30-22h30 DOCUMENTAIRE « BALLESTEROS » sur CANAL+DECALE

22h30-23h RYDER CUP LE MAG sur CANAL+DECALE et GOLF+

23h-00h CEREMONIE D’OUVERTURE sur CANAL+DECALE et GOLF+

00h-00h15 RYDER CUP LE MAG sur CANAL+DECALE et GOLF+

Vendredi 24 septembre

intégralité sur CANAL+DECALE et GOLF+

14h-01h RYDER CUP J1

Samedi 25 septembre

CANAL+DECALE 17h-19h45

CANAL+SPORT 20h30-1h

intégralité sur GOLF+

14h-01h RYDER CUP J2

Dimanche 26 septembre

intégralité sur CANAL+DECALE et GOLF+

18h-23h45 RYDER CUP J3

23h45-00h15 CEREMONIE DE CLOTURE

Côté Team Europe, Paul Casey, Matt Fitzpatrick, Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton, Viktor Hovland, Rory McIlroy, Jon Rahm, Lee Westwood et Bernd Wiesberger, Shane Lowry, Ian Poulter et Sergio Garcia ont obtenu leur convocation pour défendre les couleurs du vieux continent.

Dans l’équipe américaine, on retrouve Collin Morikawa, Patrick Cantlay, Xander Schauffele, Harris English, Daniel Berger, Scottie Scheffler, Jordan Spieth, Tony Finau, Dustin Johnson, Justin Thomas, Bryson DeChambeau et Brooks Koepka.

