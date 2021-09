Golf – Capgemini nouveau partenaire de la Ryder Cup jusqu’au moins 2027

A l’occasion de la Ryder Cup disputée ce week-end aux Etats-Unis, Capgemini officialise son nouveau partenariat avec la compétition de golf qui oppose les Etats-Unis à l’Europe.

Dans le détail, Capgemini est Fournisseur Officiel pour cette édition et passera partenaire mondial à partir de l’édition 2023 organisée à Rome. Le contrat avec la PGA of America et Ryder Cup Europe a été signé pour 6 ans et couvrira la Ryder Cup 2025 à Farmingdale (New York, Etats-Unis) et la Ryder Cup 2027 à County Limerick (Irlande).

« Je suis ravi que Capgemini apporte son expertise technologique de pointe au monde du golf pour la première fois en 2021 et pour les prochaines années. Ce nouveau partenariat mondial de long terme illustre l’envergure internationale et la diversité du groupe Capgemini et ce que des équipes internationales composées des meilleurs talents peuvent accomplir lorsqu’elles travaillent ensemble vers un objectif commun » précise Aiman Ezzat, Directeur général de Capgemini, dans un communiqué.

Un partenariat sportif qui vient s’ajouter à celui signé il y a quelques jours avec World Rugby pour la Coupe du Monde France 2023.