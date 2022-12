Un nouveau logo et identité sonore pour la Formula E

À l’approche de la nouvelle saison 2023, la Formule E a dévoilé quelques nouveautés dont une nouvelle identité visuelle.

« La nouvelle identité s’inspire du couple instantané de l’accélération électrique. Au cœur du nouveau système se trouve la boucle de couple qui représente l’excitation et l’énergie au cœur de la marque et du sport. Cette boucle auto-entretenue est à l’origine du nouveau logo, de la police de caractères et des nouveaux principes d’animation de la marque » explique le communiqué. Le changement d’identité sera déployé au cours des prochains jours, accompagné également d’une nouvelle identité sonore.

Season 9. Let’s go 🔥 — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) November 28, 2022

Pour la 9ème saison du Championnat du monde de Formula E, une nouvelle ère régnera sur les courses de voitures électriques. Celle de la Gen3. Ce nouveau prototype promet la voiture de course électrique la plus rapide, mais aussi la plus légère et la plus puissante… En bref, la plus efficace jamais conçue. Elle fera ses débuts en compétition lors de la course à Mexico le 14 janvier prochain. La voiture subira des tests de pré-saison ce mois-ci à Valence.

Les différents constructeurs ont dévoilé leurs nouvelles voitures pour la saison à venir.

De plus, trois nouvelles villes accueilleront pour la première fois des courses de Formule E : Hyderabad en Inde (Round 4, le 11 février), Cape Town en Afrique du Sud (Round 5, 25 février) ainsi que São Paulo au Brésil (Round 6, 25 mars).

Autre nouveauté majeure, McLaren et Maserati feront leurs premiers pas sur les grilles de départ. Deux nouvelles écuries mondialement connues qui rejoignent de grandes équipes telles que Jaguar, Porsche ou encore Nissan. La preuve que la Formule E est une discipline à laquelle les grands noms du sport automobile veulent participer.

De nouvelles réglementations vont également être mises en place, notamment la possibilité d’activation un « boost » de 30 secondes lors de certaines course. Enfin, pour accompagner cette petite révolution, la Formule E a logiquement repensé son logo.

