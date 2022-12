Qatar 2022 – Une nouvelle paire de crampons « bleu-blanc-rouge » signature pour Kylian Mbappé avec l’Equipe de France

En marge du 1/8e de finale de l’Equipe de France contre la Pologne ce dimanche, Nike dévoile une nouvelle paire de crampons « bleu-blanc-rouge » signature pour Kylian Mbappé.

Sur la collection (coloris cuivre) spécifique pour la Coupe du Monde Qatar 2022, la marque au swoosh apporte une petite touche personnalisée sur les chaussures Mercurial de l’attaquant des Bleus.

Une paire vendue 290€

Pour découvrir la subtilité la plus visible, il faut s’attarder sur le dessous des chaussures et la semelle extérieure, au niveau du talon, avec l’apparition d’un drapeau bleu-blanc-rouge. Des couleurs visibles également sur les côtés de la semelle.

Sur la chaussure, au niveau de l’extérieur du pied, on retrouve la mention Mbappé utilisant la typologie « Mercurial ». Les initiales KM sont elles présentes au niveau de la cheville. A l’intérieur, la semelle est également aux couleurs de la France.

Une paire « Nike Zoom Mercurial Superfly 9 Elite KM FG » qui est en vente au prix de 290 euros sur le site Nike.com

« L’explosivité de Kylian Mbappé, et ses changements de direction très rapides, l’ont inscrit dans la catégorie mondiale des meilleurs buteurs. Rendant hommage à son histoire, ces chaussures à crampons sont conçues pour vous aider à jouer comme KM, avec une allure et une détermination à toute épreuve. Nous avons ajouté une unité Zoom Air spécialement conçue pour le foot et une texture adhérente sur le dessus pour vous permettre de dominer sur le terrain au cours des dernières minutes décisives d’un match » explique Nike sur sa boutique en ligne.

Une paire de crampons Mbappé que vous pouvez tenter de gagner sur le compte Instagram de la Fédération Française de Football, également sous contrat avec l’équipementier américain.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Equipe de France de Football (@equipedefrance)

A lire aussi