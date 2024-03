Viparis et RnK signent un partenariat stratégique

Cette semaine, Viparis et RnK ont annoncé la signature d’un partenariat stratégique visant à renforcer l’offre d’accueil d’événements sportifs à Paris.

« La signature de ce partenariat avec RnK marque une nouvelle étape dans l’ambition de Viparis – déjà engagée depuis plusieurs années – d’accueillir des évènements sportifs d’envergure mondiale. Ces complémentarités entre Viparis et RnK sont une véritable force pour implanter plus d’évènements sportifs innovants à Paris et en Ile-de-France. Ce partenariat vient compléter l’offre de Viparis et participe à l’héritage laissé par l’accueil du plus grand événement sportif mondial. » explique Laurent Chiron, Directeur Exécutif de Viparis Développement, dans un communiqué.

Notons que les équipes de Viparis et de RnK travaillent actuellement sur un projet commun mêlant sport et entertainment, pour proposer dans les prochains mois une nouvelle édition du World Chase Tag après une première réussie en juillet 2023 au sein du Pavillon 7.2 du parc des expos Paris Expo Porte de Versailles.

A lire aussi