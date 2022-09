Beach Volley : Le « Paris Beach Pro Tour » s’installe à Roland-Garros – « Nous avions la volonté d’avoir un effet wahou »

Depuis qu’il est équipé d’un toit rétractable, le court Philippe Chatrier de Roland-Garros est devenu un « stade multifonctions » capable d’accueillir de nombreux évènements sportifs et culturels. Et de remplir un peu plus les caisses de la Fédération Française de Tennis.

Ce week-end, c’est au tour du Volleyball World Beach Pro Tour de prendre ses quartiers sur le central.

Fort d’un budget d’un million d’euros environ, le « Paris Beach Pro Tour » organisé par la société évènementielle RnK devrait accueille plus de 20 000 spectateurs sur les 4 jours de compétition (jeudi au dimanche). Le prix des billets pour le grand public varie de 7 à 45 euros.

« Nous avions la volonté d’avoir un effet wahou »

« Nous voulions apporter quelque chose de supplémentaire à ce sport et ça passait par le lieu. Nous avions la volonté d’avoir un effet wahou » explique David Donnelly, président et cofondateur de RnK. « Juste en dessous du court, il y a la terre-battue que nous avons protégée puis nous avons déposé le sable sur 40 cm d’épaisseur. Sur chaque court, cela représente un peu plus de 250 tonnes de sable venu de la région parisienne, soit près de 800 tonnes pour les trois courts. C’est simple à expliquer mais c’est une grosse logistique que nous avions très méticuleusement préparée pour que deux jours suffisent à tout monter puis à tout démonter. Nous sommes dans la dynamique des Jeux olympiques et paralympiques dans deux ans. Je suis certain que le beach qui se jouera sur le Champ de Mars sera un sport majeur car c’est hyper spectaculaire. Notre but est vraiment d’installer ce rendez-vous et de le faire durer au-delà de Paris 2024 ».

Outre l’offre de spectacle sportif, l’organisation a également tenu à mettre en place de nombreuses animations pour enrichir l’expérience spectateur avec bar, food trucks, show sur le central de longboard dancing, BMX freestyle, trottinettes freestyle sur le village grand public place des mousquetaires, initiation beach volley…

En France, le tournoi est diffusé sur la plateforme L’Equipe Live.

Le Beach volley Pro Tour se poursuit à Roland Garros ce vendredi avec les 3 paires françaises au menu de la journée !

Les matchs sont à suivre jusqu’à 23h en direct et gratuitement sur https://t.co/oA7tjzD8QK pic.twitter.com/I6rEv6G7gX — L’ÉQUIPE (@lequipe) September 30, 2022

Le prize money et les sponsors du Paris Beach Pro Tour 2022 (Roland-Garros)

Pour cette évènement, les meilleures paires mondiales de beach volley vont se partager un total de 300 000$, 150 000$ pour le tableau hommes et femmes.

Dans le détail, les vainqueurs du tournoi dimanche empocheront la somme de 30 000$.

Vainqueurs : 30 000$

Finalistes : 20 000$

3ème : 14 000$

4ème : 10 000$

5-8 : 8 000$

9-12 : 6 000$

13-16 : 5 000$

Du côté des sponsors, le Paris Beach Pro Tour 2022 compte sur le soutien de vandb.fr, Caraibos, Loxam, L’Equipe, RMC, Sibelco, Senoh et Mikasa.

Dans quelques jours, Roland-Garros accueillera un autre évènement majeur sur le court Philippe Chatrier avec le match de basket de Betclic Elite entre le Paris Basketball et l’AS Monaco.

