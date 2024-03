LFP Media lance son propre jeu de fantasy « Coach Ligue 1 » avec des cartes à échanger et vendre

En fin de matinée, LFP Media a officialisé le lancement de son nouveau jeu de fantasy baptisé « Coach Ligue 1 ».

Avec cette annonce, la LFP explique qu’elle devient la première dans le football à développer et détenir son propre jeu.

Utilisant la blockchain Chiliz, la plateforme Coach Ligue 1 a été développée en partenariat avec Unagi, la startup qui est derrière Ultimate Champions.

« C’est un super complément à Mon Petit Gazon et sa dimension plus communautaire »

Comme Sorare, « Coach Ligue 1 », peut faire sa meilleure équipe possible de 11 joueurs chaque semaine pour tenter de faire partie des meilleurs au classement général. Le but : décrocher les monnaies du jeu (le Ligue 1 Coin et le Coachiz) pour s’offrir de nouveaux packs de cartes (NFT) de ses joueurs préférés ou des meilleurs éléments du championnat. Pour cette grande première à destination des passionnés de la Ligue 1 Uber Eats et de la Ligue 2 BKT, 5 niveaux de raretés de cartes (Espoir – Pro – International – Champion – Légende) permettent aux utilisateurs d’accéder à des tournois de plus en plus prestigieux.

🥁⚽️ DEVIENS LE GOAT DES ENTRAINEURS ⚽️🥁 Collectionne les cartes de joueurs, aligne ta meilleure équipe, gagne des tournois et des récompenses 🎁 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 14, 2024

« Coach Ligue 1 offre une nouvelle expérience aux fans de foot qui peuvent désormais collectionner et échanger les cartes numériques des joueurs de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT puis les utiliser chaque semaine dans un jeu de fantasy pour progresser toute la saison » explique Martin Jaglin, Digital Growth Director LFP MEDIA, dans un communiqué. « C’est un super complément à Mon Petit Gazon et sa dimension plus communautaire. D’autres projets d’envergure verront le jour en 2024 pour compléter le nouvel écosystème digital pensé pour le cycle 2024-29. »

Pour rappel, Martin Jaglin et ses associés ont revendu MPG en 2022 à la LFP et ont intégré la Ligue de Football Professionnel pour développer son écosystème digital.

« Le lancement de Coach Ligue 1 s’inscrit dans une stratégie globale de conquête de nouveaux fans. Le digital est un canal majeur pour y arriver et nos équipes produits et techniques œuvrent actuellement à la refonte de notre application et de nos sites web et mobile pour offrir aux passionnés de nos championnats un univers de référence sur lequel ils pourront s’informer tout autant que se divertir » ajoute Jérôme Cazadieu, Directeur Marketing Senior et Directeur Éditorial de LFP Media. « Cette ambition rejoint notre volonté de développer la marque Ligue 1, plus proche de ses clients, plus émotionnelle. »

Dans le jeu, vous pourrez bien évidemment réaliser des achats pour obtenir des packs de cartes dans la partie « magasin ». Les tarifs débutent à 0,49€ et peuvent grimper jusqu’à 150€.

Comme avec Sorare et d’autres acteurs de ce type, il sera possible de mettre en vente ses cartes sur un marché spécifique. Les cartes peuvent être achetées avec des Coachiz Token ou par carte de crédit (en collaboration avec Stripe).

