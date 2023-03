Adidas rend hommage à Mikaela Shiffrin

Alors qu’elle a remporté un 87éme titre en Coupe du Monde le 11 mars dernier, adidas a rendu hommage à la skieuse américaine Mikaela Shiffrin, la meilleure de tous les temps dans son sport.

« Nous ne battons pas les records, nous les mettons à jour ». Voilà donc le titre de la dernière vidéo d’adidas qui rend hommage à Mikaela Shiffrin. L’américaine originaire du Colorado aura tout raflé dans sa carrière. À 28 ans, elle a gagné le 11 mars dernier à Are en Suède sa 87e victoire. Un record absolu à ce jour, hommes et femmes confondus.

Pour honorer comme il se doit cette légende, adidas, qui équipe la skieuse depuis juin 2019, a ainsi dévoilé une vidéo intitulée « We don’t break records, we reset them » (« Nous ne battons pas les records, nous les mettons à jour »). On y voit l’athlète jouer du piano et chanter le célèbre titre « Vienna » de Billy Joel, faire du ski, s’entraîner, mais également annoncer qu’elle et adidas « n’en avaient pas encore fini ».

À lire aussi