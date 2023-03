Burna Boy assurera le show avant la finale de la Ligue des Champions !

Burna Boy va faire partie du concert d’avant match de la finale de Ligue des Champions sponsorisé par Pepsi, le 10 juin prochain à l’Atatürk Olympic Stadium d’Istanbul.

Pour la septième année du show organisé par Pepsi, l’UEFA a annoncé la présence de l’artiste nigérian Burna Boy. Devenu une véritable tradition depuis plusieurs finales, le concert d’avant match veut ainsi s’installer comme partie intégrante de l’attraction. L’inspiration des shows des mi-temps de Super Bowl ne fait aucun doute.

« En tant que grand fan de football moi-même, je sais qu’il n’y a pas plus grand que l’UEFA Champions League ! » Explique Burna Boy. « C’est pourquoi je suis si excité de jouer sur la scène Pepsi lors de la finale de cette année. La musique et le football sont les combinaisons ultimes, donc vous savez déjà que je vais apporter les vibrations et faire de la magie à Istanbul. Le monde n’est pas prêt pour ce que nous avons en réserve ! »

En organisant ce type de concert avant le plus gros match de l’année, l’UEFA veut unir « la musique, le sport et la culture à travers une performance époustouflante ». Un autre artiste participera également au show, mais son identité sera révélée plus tard. Burna Boy et son binôme succéderont ainsi à Camila Cabello.

