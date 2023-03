Basket / NCAA – La nouvelle collection « moustachue » de Pringles à l’occasion de la March Madness 2023

Alors que le championnat universitaire de basket NCAA entre dans sa « March Madness », Pringles sort une collection « March Mustache » avec 3 joueurs.

Aux États-Unis, le sport universitaire est roi. Dans la meilleure division de basket, les joueurs sont déjà considérés comme des stars et le futur de la NBA. Traditionnellement, le final four du championnat se dispute le premier week-end d’avril après la « folie de mars ». Ultra populaire outre Atlantique, l’évènement est également un territoire de communication pour les marques.

La marque de chips américaine Pringles, propriété de Kellogg’s, en profite donc pour surfer sur l’évènement (dont elle n’est pas sponsor) en s’associant à 3 jeunes joueurs à travers la campagne « March Mustache » qui met en avant la caractéristique principale de son logo à savoir la moustache.

Bien évidemment, les 3 joueurs retenus pour cette campagne sont… moustachus et se retrouvent mis en avant sur des paquets en édition limitée. Au casting, on retrouve Drew Timme, Bennett Vander Plas et Dariq Whitehead.

Great NIL work from Pringles: Tap Dariq Whitehead, Drew Timme & Ben Vander Plas to replace the Pringles mustache on the can pic.twitter.com/merGFfG83F — Darren Rovell (@darrenrovell) March 14, 2023

Ces 3 noms ne vous disent certainement rien, mais aux États-Unis ces trois joueurs ont déjà une notoriété intéressante. Très suivis sur les réseaux sociaux, ils n’ont d’ailleurs pas hésité à relayer cette campagne publicitaire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Drew 2 (@drew_timme2)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dariq Whitehead (@riqwhitehead)

Rappelons que les sportifs universitaires peuvent monnayer leur image et signer des contrats sponsoring depuis peu, l’été 2021 (Name, Image et Likeness : NIL).

En dévoilant cette collection « Pringles March Mustache », Pringles invite aussi les fans à participer à leur manière. Jusqu’au 4 avril, les fans peuvent tenter de remporter cette collection à travers un concours sur Instagram. Il suffit de se prendre en photo avec une vraie ou une fausse moustache en s’inspirant du style des joueurs NCAA. Il faudra ensuite publier la photo avec le hashtag #PringlesMarchMustacheEntry.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pringles (@pringles)

