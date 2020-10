Betting – Turner Sports signe avec DraftKings et FanDuel

Aujourd’hui, Turner Sports a officialisé la signature de deux partenariats avec deux opérateurs de paris sportifs, DraftKings et FanDuel.

Dans le détail, FanDuel sera exclusivement associé aux contenus NBA avec notamment une mise en avant sur TNT et les canaux digitaux de Bleacher Report.

De son côté, DraftKings sera mis en avant sur les différentes propriétés de Turner Sports (WarnerMedia) à l’exception des programmes NBA. Depuis quelques semaines, DraftKings compte Michael Jordan parmi son pool d’actionnaires.

Depuis 2018 et la levée de l’interdiction des paris sportifs dans une grande majorité des états Autre-Atlantique, des acteurs comme DraftKings et FanDuel sont devenus des acteurs du paris sportif en ligne en plus de leur activité de Fantasy.