Michael Jordan entre au capital du site de paris sportifs en ligne DraftKings

Mercredi 2 Septembre, le site de paris sportifs américain DraftKings a annoncé l’arrivée de Michael Jordan en tant que conseiller spécial du conseil d’administration.

Après avoir brillé sur les parquets avec les Chicago Bulls, Michael Jordan est devenu un businessman respecté. Sa dernière affaire ? Une entrée au capital de DraftKings, le célèbre site de fantasy qui est devenu un site de paris sportifs en ligne accessible dans certains Etats depuis la légalisation du marché en 2018.

En contrepartie de parts de Draftkings, l’actuel propriétaire des Charlotte Hornets apportera son expertise et sa créativité aux directeurs de l’entreprise. Selon Jason Robins, le CEO et co-fondateur du site, « le conseil en stratégie et le sens du business qu’apporte MJ au conseil est inestimable ».