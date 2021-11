Droits TV – beIN SPORTS prolonge avec la Ligue Nationale de Handball (LNH) jusqu’en 2026

Ce matin, la Ligue Nationale de Handball (LNH) et beIN SPORTS ont officialisé la prolongation de leur accord de diffusion pour 3 saisons supplémentaires (2023-2026).

Dans le cadre de cet accord, beIN SPORTS continuera de diffuser 3 matchs lors de chaque journée du championnat de France, la Liqui Moly Starligue. « Parallèlement, la LNH gère la production des images des autres temps forts des championnats (Liqui Moly StarLigue et Proligue), accessibles sur la plateforme lnh.fr. » précise le communiqué. Selon L’Equipe.fr, beIN SPORTS continuerait de payer quelques 4 millions d’euros par saison.

« Travailler en concertation étroite sur la possible création d’une offre OTT commune »

🗣️ Les commentateurs de @beinsports_FR vont encore nous régaler jusqu’en 2026 ! 🤩 pic.twitter.com/FAYHhXOdZ9 — Ligue Nationale de Handball (@LNHofficiel) November 9, 2021

« Avec notre diffuseur officiel, nous pouvons voir l’avenir en grand, et travailler en concertation étroite sur la possible création d’une offre OTT commune, afin de garantir aux fans une expérience du hand pro toujours plus riche, adaptée aux évolutions de la consommation du sport dans les médias » ajoute David Tebib, président de la LNH qui devrait passer la main à Bruno Martini selon L’Equipe.fr

« Depuis 2014, beIN SPORTS accompagne le développement de la discipline et des clubs en France aux côtés de la ligue. Ensemble, au travers de réflexions, d’innovations mais aussi d’objectifs réalistes, nous avons su revaloriser le championnat en nous inscrivant dans une stratégie à long terme » explique Florent Houzot, Directeur des Programmes et de l’Antenne de beIN SPORTS France. « Avec un traitement éditorial qualifié et une production exemplaire, mais aussi en favorisant l’accès aux plus belles images du championnat au plus grand nombre, nous nous positionnons en véritable partenaire de l’ayant-droit, comme pour chacune de nos acquisitions. Ce partenariat permet par ailleurs à beIN SPORTS de consolider significativement son catalogue omnisport premium dans la durée. »