Droits TV – Le PDG de Mediapro Jaume Roures sera entendu par la mission parlementaire (16 septembre)

La semaine prochaine, la mission parlementaire sur les droits TV et le modèle économique sportif auditionnera Jaume Roures, PDG de Mediapro.

« C’est une audition essentielle pour améliorer notre compréhension du fiasco des Droits TV en Ligue 1 » précise sur Twitter, Cédric Roussel, Député et Président du Groupe d’études « Économie du Sport ». Comme nous le précise le Député, le patron de Mediapro sera présent physiquement pour cette audition.

Une intervention de Jaume Roures qui sera à suivre en direct video sur le site videos.assemblee-nationale.fr le jeudi 16 septembre à partir de 09h30.

Ces dernières semaines, la mission parlementaire menée par les députés Cédric Roussel et Régis Juanico a déjà recueilli de nombreux témoignages d’acteurs du sport et des médias comme Didier Quillot (ancien DG de la LFP), des présidents de clubs de football et de rugby ou encore Luc Dayan.