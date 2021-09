Offre de Stage : Assistant Sponsoring et Partenariats – OC SPORT

Titre : Assistant Sponsoring et Partenariats (Stage)

Référents : Responsable Sponsoring et Partenariats

Durée : 6 mois (Janvier-Juin, Juillet-Décembre)

Lieu : Lorient

DESCRIPTION DU POSTE

Dans le cadre de ses missions, notre futur Assistant Sponsoring et Partenariats sera amené à travailler sur l’ensemble du portefeuille de la division voile incluant :

• Les événements de course au large : La Solitaire du Figaro, The Transat CIC, La Route du Rhum-Destination Guadeloupe, Le Tour du Monde Ultim 32/23, La Transat en double Concarneau Saint-Barthélemy

• Les activités de l’écurie de Course au Large « Le Hub By Oc Sport » : pensée comme pôle d’excellence international, cette structure apporte aux teams et aux marins professionnels une offre clef en main pour la performance sportive (volet technique, infrastructurel, marketing, commercial, communication et logistique).

• Le club entreprises « Grand Large », réseau BtoB avec pour ambition de rassembler les passionnés de voile océanique

MISSIONS

• Assister le Responsable Sponsoring et le Chargé de servicing dans la gestion des comptes clients

• Aider et assister l’équipe dans la préparation de offres de sponsoring et des dossiers commerciaux efficaces et professionnels

• Assister l’équipe dans le servicing des partenaires en amont et pendant les événements

• Construire les rapports de synthèse et d’analyse des partenariats sur l’événement

• Gérer la mise à jour d’outils utilisés par l’équipe

• Veille et analyse du marché

Cette liste n’est pas exhaustive et vous pourrez être amené à effectuer d’autres tâches.

PROFIL RECHERCHÉ

Vous êtes étudiant(e) en marketing de niveau Bac+3 ou plus, type École de commerce, ou équivalent universitaire et recherchez un stage en sport marketing/événementiel sportif :

• Forte capacité de réflexion et d’analyse

• Affinité et connaissances du domaine sportif et de l’industrie du marketing du sport, en particulier celle du nautisme

• Créativité, désir d’apprendre et de travailler dans les domaines du partenariat, du marketing et du commercial

• Excellentes qualités organisationnelles

• Capacité à communiquer (orale et écrite) de manière efficace, et couramment en Français et en Anglais

• Bonne réactivité sur le terrain

• Intérêt pour et maitrise des outils informatiques (Word, Excel, PPT, Keynote, Photoshop, etc.)

• Curiosité, capacité d’apprentissage et d’adaptation

• Approche proactive et flexible de la résolution de problème

• Goût pour les relations humaines et sens du service client

• Le Permis B est indispensable pour cette mission

OC Sport Pen Duick prend très au sérieux son rôle de formation et de développement et valorise les compétences et aptitudes de ses stagiaires.

DÉTAILS

Type de stage : Stage conventionné – à temps plein (pas d’alternance possible pour ce stage)

Horaires : 9.00 – 18.00 basé à Lorient 5j/ semaine

Gratification : 3.9 €/Heure (Base 7 Heures / jour)

Déplacements : Dans le cadre des déplacements sur les événements, tous les frais de voyage, logement et repas seront pris en charge.

POUR POSTULER

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à : francois.naveilhan@ocsport.com

PRÉSENTATION D’OC SPORT PEN DUICK

OC SPORT est un groupe international de marketing et d’événementiel sportif spécialisé dans la voile professionnelle et les sports outdoor (le vélo, le running et le trail).

Aujourd’hui présentes en Suisse et en France, et forte de 30 collaborateurs, nos équipes interviennent sur l’ensemble de la chaine de valeur de l’événementiel et du marketing sportif dans un calendrier structuré de 20 événements comptant 200 jours de compétitions dans 12 pays sur 4 continents.

OC SPORT Pen Duick est la filiale française du groupe OC SPORT en charge des événements de course au large. Créé pour gérer les campagnes sportives de Eric Tabarly, d’une part, et Dame Ellen Macarthur de l’autre, figures emblématiques du sport international, le groupe perpétue fidèlement l’esprit et les valeurs qui animaient ses pionniers fondateurs : vivre et partager des expériences uniques avec le public, les sportifs et les partenaires.

Historiquement engagé dans la course au large, le groupe a développé une expertise unique dans la voile professionnelle en s’appuyant sur un double savoir-faire dans la gestion d’équipes (Projets Vendée Globe, Volvo Ocean Race) et l’organisation des courses les plus prestigieuses (Route du Rhum-Destination Guadeloupe, The Transat CIC,Le Tour du Monde Ultim 32/23, La Solitaire du Figaro, Transat en Double Concarneau Saint-Barthélemy…).