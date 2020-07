Le calendrier des matchs de Ligue 1 Uber Eats pour 2020-2021 dévoilé ainsi que la liste des 10 affiches pour Téléfoot (Médiapro)

Cet après-midi, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a dévoilé officiellement le calendrier des matchs de Ligue 1 Uber Eats pour la saison 2020-2021.

La Ligue 1 Uber Eats débutera le week-end du 22 août 2020 et se terminera le dimanche 23 mai 2021 avec le multiplex de la 38ème et dernière journée.

Outre l’arrivée d’un nouveau partenaire-titre avec Uber Eats en remplacement de Conforama, cette nouvelle saison 2020-2021 marque l’arrivée d’un nouveau diffuseur, Téléfoot, nom de la chaîne lancée par Médiapro qui a acquis 8 matchs sur 10 de Ligue 1 par journée dont le choix des dix plus belles affiches de la saison qui seront diffusées le dimanche soir. Dans cette liste, le club le plus représenté est l’Olympique Lyonnais (6 matchs). L’OL devance le PSG et l’OM (5 matchs).

A noter que le « classico » PSG-OM aura lieu dès la troisième journée, le 13 septembre. Une programmation en tout début de saison qui pourrait bien permettre à Téléfoot, dont on ne connait toujours pas encore les offres d’abonnements et sa distribution, de booster ses ventes dès la rentrée.

De son côté, Canal+ proposera deux matchs par journée de championnat, dont 28 des 38 meilleures affiches. Sur les Freebox de Free, il sera possible de voir l’intégralité des buts de la Ligue 1 Uber Eats en quasi-direct.

Ligue 1 Uber Eats – Les 10 plus belles affiches qui seront diffusées sur Téléfoot

J1 : Olympique de Marseille – AS Saint-Etienne, dimanche 23 août 2020 à 21H

J3 : Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille, dimanche 13 septembre 2020 à 21h

J6 : Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille, dimanche 4 octobre 2020 à 21h

J10 : Olympique Lyonnais – AS Saint-Etienne, dimanche 8 novembre 2020 à 21h

J14 : Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais, dimanche 13 décembre 2020 à 21h

J16 : LOSC Lille – Paris Saint-Germain, dimanche 20 décembre 2020 à 21h

J21 : AS Saint-Etienne – Olympique Lyonnais, dimanche 24 janvier 2021 à 21h

J24 : Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain, dimanche 7 février 2021 à 21h

J27 : Olympique de Marseille – Olympique Lyonnais, dimanche 28 février 2021 à 21h

J30 : Olympique Lyonnais – Paris Saint-Germain, dimanche 21 mars 2021 à 21h

Calendrier des matchs aller Ligue 1 Uber Eats saison 2020-2021

Calendrier des matchs retour Ligue 1 Uber Eats saison 2020-2021