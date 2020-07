Activation – Quand ALL piège des supporters du PSG dans une caméra cachée tournée en boutique Nike

Partenaire principal du Paris Saint-Germain depuis un an, la marque ALL du groupe Accor a partagé il y a quelques jours une activation « caméra cachée » réalisée avant la période de confinement et l’arrêt du Championnat de France de Ligue 1.

En janvier dernier, Accor a tourné 3 caméras cachées tournées dans des boutiques Nike aux Etats-Unis (Miami), au Brésil (Sao Paulo) et en Thaïlande (Bangkok). Une ficelle marketing qui a fait ses preuves ses dernières années dans le sport et qui fonctionne presque à tous les coups.

Dans une vidéo de 5 minutes à découvrir ci-dessous, le programme de fidélité ALL piège de futurs acheteurs du maillot PSG. Certains sont-ils prêts à acheter un maillot « usagé » ?

Dans la vidéo ci-dessus, la caméra cachée s’arrête lorsqu’un acheteur se laisse tenter par un maillot usagé. Sans le savoir, 3 gagnants ont ainsi remporté le maillot porté par un joueur du PSG. En parallèle, ALL les a invité à Paris pendant 4 jours du 20 au 24 février pour assister au match PSG – Bordeaux en loge privative.

L’occasion pour ALL de faire vivre des expériences uniques (rencontre avec les joueurs, maillot, match en bord terrain…) traduisant une vision premium de l’hospitalité qui va au-delà du simple hébergement.