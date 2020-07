Média – Une offre d’abonnement « Téléfoot + Netflix » à moins de 30€ par mois

A quelques semaines de ses débuts programmés le lundi 17 août 2020, la nouvelle chaîne Téléfoot accélère le pas sur la distribution de ses images.

Après un accord conclu avec SFR et en attendant d’éventuels partenariats avec les autres FAI (Orange, Free, Bouygues) et le groupe CANAL+, Téléfoot semble vouloir muscler son offre d’abonnement OTT (Over The Top), comprenez l’abonnement en direct à la chaîne, sans intermédiaire, et accessible depuis un site internet ou une application.

Comme rapporté par L’Equipe hier, Téléfoot va ainsi proposer en OTT un abonnement à sa chaîne et à Netflix pour une somme inférieure à 30 € par mois, avec une durée d’engagement d’un an. « Le groupe audiovisuel catalan devrait gérer le paiement et les données des futurs abonnés à cette offre avant de reverser une quote-part au géant américain » précise le journaliste Sacha Nokovitch.

Une information officialisée ce midi par Mediapro et Netflix dans un communiqué. Dans le détail, l’offre groupée inclut un abonnement TELEFOOT ainsi qu’un abonnement Netflix Standard donnant accès aux contenus en HD sur deux écrans. Elle sera proposée au prix de 29,90 euros par mois avec un engagement d’un an pour TELEFOOT.

« Nous nous réjouissons de ce partenariat inédit et innovant »

« Nous nous réjouissons de ce partenariat inédit et innovant qui va nous permettre de proposer le meilleur du football français et européen et le meilleur du divertissement au sein d’une même offre commerciale à un prix très attractif » précisent Jaume Roures, Associé-Fondateur du Groupe MEDIAPRO et Julien Bergeaud, Directeur général de Mediapro Sport France, dans le communiqué.

« Un bundle unique en son genre qui rassemble deux offres riches et incroyablement complémentaires. »

Précisons que cette information ne signifie pas (pour le moment ?) que Téléfoot sera accessible sur Netflix mais bien que Téléfoot proposera un pack OTT sur sa propre plateforme. « Nous sommes très heureux de collaborer avec Mediapro pour offrir aux fans de foot, de séries, de films et de documentaires ce bundle unique en son genre qui rassemble deux offres riches et incroyablement complémentaires. » ajoutent Maria Ferreras, VP Business Development EMEA chez Netflix et Laurent Uguen, Directeur Business Development EMEA chez Netflix.

« Nous ne serons pas seulement dans le périmètre traditionnel de la distribution. Nous n’annonçons pas un accord avec Facebook pour le moment, mais dans les prochains jours, on va annoncer des accords avec des distributeurs qui ne sont pas traditionnels. » précisait mardi Jaume Roures, Associé-Fondateur du Groupe MEDIAPRO, lors d’une conférence de presse vidéo.

En distillant des informations au compte goutte, la chaîne Téléfoot s’offre une couverture médiatique intéressante ces dernier jours. Une visibilité à moindre frais indispensable pour accompagner la promotion de la chaîne et éduquer les fans de football qui souhaiteront s’abonner. La suite au prochain épisode.