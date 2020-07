TOP 50 des marques de clubs de football les plus valorisées (Brand Finance 2020)

Cette semaine, le cabinet d’expertise comptable Brand Finance a publié son dernier rapport annuel « Brand Finance Football 50 2020 » portant sur la valeur et la puissance des marques des clubs de football.

Comme il y a un an, le Real Madrid reste la marque de clubs de football la plus valorisée avec 1,419 milliard d’euros. En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, la valorisation de la marque Real Madrid diminue de 13,8% par rapport à 2019.

Derrière, on retrouve le FC Barcelone (1,413 milliard €) dont la valeur de marque a progressé de 1,4%. Le podium est complété par Manchester United (1,314 milliard €). Le Paris Saint-Germain, premier club français du TOP 50, occupe la 7ème place avec 966 millions d’euros (+5,8%). L’Olympique Lyonnais est 30ème et l’Olympique de Marseille 38ème.

Le TOP 50 de Brand Finance est dominé par les clubs anglais avec 6 dans le TOP 10 et 19 dans le TOP 50. L’Allemagne est le second pays le plus représenté avec 10 clubs dans le TOP 50. Suivent l’Espagne avec 8 clubs, l’Italie avec 6 clubs et la France avec 3 clubs.

La valeur de la marque est comprise comme l’avantage économique net qu’un détenteur de marque obtiendrait en octroyant une licence de cette marque sur le marché libre.

Pour consulter la version gratuite du rapport, c’est ici.