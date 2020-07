Aujourd’hui, l’OGC Nice a annoncé la signature d’un partenariat avec Grenadier, le nouveau 4×4 conçu par INEOS Automotive.

Imaginé par Jim Ratcliffe, propriétaire du club niçois, le véhicule d’INEOS Automotive a été présenté officiellement ce 1er juillet. Dans le cadre de cet accord, Grenadier devient partenaire officiel de l’OGC Nice et s’affichera sur le dos des maillots des joueurs lors des matchs de Ligue 1 Uber Eats.

« Un dispositif de visibilité à l’Allianz Riviera et au Centre d’Entrainement et de Formation viendra renforcer ce partenariat. De plus, Grenadier et l’OGC Nice entendent créer des synergies de développement pour conquérir une notoriété grandissante en Europe » précise le communiqué.

Vidéo – Présentation du design du nouveau 4×4 Grenadier (INEOS)