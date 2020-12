Offre Apprentissage : Assistant(e) Communication – Ecotrail Organisation

Offre de contrat d’apprentissage

Structure sous convention: SAS EcoTrail Organisation

A partir de janvier 2021

Périmètre travaillé : Communication directe ou indirecte sous la direction du Responsable communication

Interlocuteurs internes et externes : Graphiste, Agence de presse, coureurs, Influenceurs, Institutions (Communes, Département, Région), Prestataires, Partenaires.

Enjeux :

Être au cœur de l’Organisation en travaillant à la préparation et au déploiement de la 14ème édition de l’EcoTrail Paris (14.000 participants) qui se tiendra du 30 juin au 4 juillet 2021

www.ecotrailparis.com

Être au cœur de l’organisation et participer à la réussite et au bon fonctionnement des événements en garantissant une communication efficace et en fiabilisant les outils.

Missions :

Gérer en autonomie la relation avec les coureurs (suivi par courriel),

Suivre l’évolution des inscriptions et le dépôt des certificats médicaux,

Gérer l’activation des partenariats,

Gérer les demandes des coureurs spécifiques invités et des élites,

Mettre à jour les plateformes de communication digitale (réseaux sociaux, site internet…),

Préparer et mettre en place les cérémonies protocolaires,

Suivi des demandes de visuels auprès graphiste,

Gérer et coordonner l’accueil des invités durant tout l’événement (hébergement, accréditations, restauration…),

Rédiger et envoyer des newsletters,

Suivi de la commercialisation du salon des exposants.

Lieu du stage : Issy-les-Moulineaux (92)

Rattachement hiérarchique : Coordinateur global /Responsable communication

Indemnité de stage : Minimum légal en vigueur + prise en charge 50% titre de transport et tickets restaurant

Apports pour l’alternant :

Compétences métier développées : Connaissance du fonctionnement d’une organisation d’événement, connaissance des relations partenaires privés et publics, connaissance du milieu associatif, maitrise des plateformes de communication, management sans lien hiérarchique.

Compétences personnelles développées :

Sens des responsabilités

Créativité dans la recherche de solutions

Autonomie

Sens de la priorisation et de la coordination

Réactivité

Qualifications souhaitées :

Niveau d’études requis : BAC+4 / BAC +5

Qualités requises : rigueur, autonomie, maturité, réactivité, sens du contact, bon sens de l’organisation, passé sportif idéalement Trail et/ou Running

Compétences requises : maîtrise des outils bureautiques Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) et Photoshop.

Bon niveau d’anglais, la maitrise d’une autre langue est un plus

Permis de conduire B

Envoi des réponses (CV + lettre de motivation) à Jérôme TOULOUSE par mail à : jtoulouse@ecotrailorga.fr – 06 25 03 94 19