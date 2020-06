Offre de Stage : Assistant Billetterie – Rouen Normandie Rugby

Le club

Le Rouen Normandie Rugby est le club de rugby professionnel de la ville de Rouen. Champion de France amateur en 2019, le club évolue en Pro D2 depuis la saison 2019/2020.

Le club est en pleine expansion et c’est dans ce contexte de développement que le Rouen Normandie Rugby recherche un stagiaire pour assister son service BtoC.

Poste basé au siège administratif du club à Rouen.

Stage de 6 mois continu privilégié. Alternance possible, rythme à préciser.

Descriptif du poste

• Aide au paramétrage du back et front office billetterie

• Campagne d’abonnement : saisir les abonnements, participer à la communication et renseigner les clients

• Préparation de la logistique soir de match (affichage, guichet, personnel soir de match…) : installation des dispositifs évènementiels et gestion du matériel

• Evènements billetterie : promotion des offres en direction des cibles (entreprises, étudiants etc.)

• Aide et suivi au service merchandising du club (gestion de stocks, suivi service client)

• Assistant au développement CRM du club

Votre profil

Prise de poste le 17/08, au plus tard à partir du 31 Août.

• Idéalement de formation type Bac +4/5, en école de commerce/université (Spécialisation évènementiel, marketing)

• Capable de s’organiser, de s’adapter, de collaborer, être force de proposition

• Faire preuve d’une grande rigueur et d’une très bonne organisation

• Une première expérience professionnelle en billetterie est un plus

Contact : ange.honore@rouennormandierugby.fr