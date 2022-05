Offre de Stage : Assistant Chef de Projet servicing LED (H/F) – Keneo

Missions :

Dans le cadre de nos missions de servicing marketing, vous assisterez les chefs de projets dans le suivi et l’exploitation des systèmes LED de bord de terrain pour le compte de différents clients (Fédérations, Ligues, Clubs) afin d’assurer la visibilité des partenaires de ces derniers :

Préparation des documents de missions pour chaque journée de compétition, à l’attention des coordinateurs site Keneo.

Suivi quotidien et analyse des comptes-rendus de match : avec les coordinateurs site Keneo.

Échanges (mail et téléphone) réguliers avec plus de 30 clubs de ligues professionnelles.

Gestion des animations LED pour les différents clients, via une base de donnée interne.

Gestion des stocks et réapprovisionnement auprès des prestataires.

Soutien opérationnel ponctuel sur événements et assistance diverse selon les événements complémentaires et l’évolution de la saison sportive.

Profil recherché :

– Formation BAC +4/5 grande école/universitaire, ou équivalents.

– Intéressé(e) par les enjeux actuels du sport dans toutes ses dimensions. Envie permanente d’apprendre, de comprendre et d’anticiper les évolutions des activités en lien avec le sport.

– Rigoureux(se), très bonne capacité d’organisation, autonome et appétence pour le travail en équipe.

– Une précédente expérience significative dans le milieu du sport ou en agence appréciée

– Très bonne maîtrise de l’ensemble des outils bureautiques suivants : Word, Excel et Powerpoint.

Stage basé à Paris pour une durée de 6 mois à temps plein à partir du 8 août Télétravail possible. Pas d’alternance ou de stage alterné.

@ postulez : envoyer un CV et une lettre de motivation à mathilde.rouquette@keneo.com et jeremie.robert@keneo.com