Offre de Stage : Assistant(e) Attaché(e) de Presse – 187 COM

187 COM est un multiplicateur d’influence (Relations Presse, Relations Publiques, e-RP), un think tank créatif et une agence de consulting stratégique. Ses clients sont principalement issus des univers du sport (outdoor, vélo, running, action sports), de la mode lifestyle, du high-tech et de la mobilité́ urbaine.

Créée en 2008, l’agence travaille avec des clients référents : PATAGONIA, TIMBERLAND, ZWIFT, STRAVA, PRIMALOFT, HOKA, DEUTER, EVERIDE, SALEWA, NNORMAL, HELLY HANSEN, SUUNTO, BURTON, BROMPTON, PICTURE, GARMONT, IZIPIZI, MOUSTACHE, WILMA ainsi que les événements sportifs organisés par RED BULL et LE FISE. Elle compte aujourd’hui 12 collaborateurs.

Période de stage : du 15 juin au 15 décembre 2022 environ (6 mois)

Type de contrat : Stage (convention obligatoire)

Rétribution : 600€/mois en moyenne (27,30€/jour)

Description :

À travers un stage très polyvalent, le ou la stagiaire aura pour mission d’assister les attaché(e)s de presse du pôle BRANDS dans leurs missions quotidiennes :

– Suivi et gestion des demandes presse (envoi d’informations et de produits)

– Approches individuelles auprès de journalistes et d’influenceurs sur les différents projets en cours

– Aide à l’organisation logistique des différents événements presse organisés par l’agence pour ses clients (portes ouvertes, soirées, conférences, présentations de produits, voyages de presse…) par la recherche de prestataires, négociations, achats et suivi

– Réalisation de reportings presse mensuels

– Actualisation du fichier presse et influence

– Écriture de communiqués de presse

Profil :

Nous recherchons une personne consciencieuse, réactive, organisée et flexible, ayant un bon contact téléphonique et de solides compétences rédactionnelles (orthographe irréprochable). En plus d’avoir une vraie sensibilité pour l’univers du sport et des pratiques outdoor, cette personne doit être capable de comprendre rapidement nos enjeux en y proposant des réponses habiles. Anglais et expérience ou formation en RP appréciés.

ENVOI DES CANDIDATURES (CV + LM) à Anne Guinot / anne@187com.fr