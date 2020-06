Offre de Stage : Assistant(e) Chargé(e) d’études marketing – ADVENT

Libellé de l’offre : Assistant chargé d’études marketing

Société/Secteur : ADVENT / Sport / Automobile / Celebrity marketing

Fonction : Marketing / études

Type de stage : 6 mois

advent est un cabinet d’études marketing et de conseil spécialisé dans la mesure de la performance et de l’image et réalise ses études principalement dans 3 domaines : le sport, l’automobile et le Celebrity marketing, ou plus précisément tous les domaines dans lesquels les sociétés utilisent des ambassadeurs de marques ou des égéries pour leur communication.

advent mesure la performance des services presse dans l’automobile et le potentiel marketing des célébrités dans plusieurs univers (cinéma, musique, télévision,…) mais également des sportifs et clubs, des activités, des événements dans le sport.

Nos clients sont essentiellement des grandes marques :

– Peugeot, Citroën, Audi, BMW, Renault, Ford, SEAT… pour l’automobile

– Adidas, Intermarché, l’Olympique Lyonnais, le Stade Toulousain, Renault, le Stade Français Paris… pour le sport

– Lacoste, Renault, Peugeot… dans le domaine du Celebrity Marketing

Missions :

Pour une durée de 6 mois, nous recherchons un stagiaire Assistant chargé d’études marketing. Il sera chargé de :

– Organisation des terrains d’étude en France et à l’étranger (on/offline) : recherche des prestataires, tenue des délais, tenue des budgets

– Préparation des enquêtes (on/offline)

– Analyse, rédaction des rapports d’enquête

– Restitution client

– Entretiens semi-directifs

Qualités requises :

– Bonne organisation et gestion des priorités

– Capacités de synthèse et goût pour la rédaction

– Maitrise de l’anglais, une seconde langue appréciée ;

– Attrait pour le monde des études, de l’automobile et du sport.

– Le stagiaire sera formé à nos outils de traitement de données et notamment le logiciel Ethnos

– Maitrise du Pack Office (Power Point, Word, Excel)

Profil recherché (H/F) :

Bac +4/+5, filière marketing, sciences sociales, communication, IEP, ESC. Intérêt pour l’automobile et le sport

Lieu : Stage basé à Asnières (92) – Proche station Asnières-sur-Seine (à moins de 10 min depuis la gare St Lazare)

Début du stage : A pourvoir immédiatement

Durée du stage : 6 mois

Rémunération : selon convention + 50% ticket restaurant + 50% Pass Navigo

Pour postuler, envoyez un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante : assistante@advent.consulting sous la référence suivante : ADV0620