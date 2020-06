Comment les 24h du Mans virtuelles vont créer l’évènement ce week-end

Les 13 et 14 juin 2020 se déroulera la grande première des 24 Heures du Mans Virtuelles. L’utilisation du gaming permettra aux pilotes comme aux spectateurs de se retrouver le temps d’un week-end dans des conditions proches du réel.

Évènement majeur du sport automobile, les 24h du Mans ont du reporter leur 88ème édition en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19.

Les organisateurs (Le Mans Esports Limited, ACO et Motorsport Network) ont saisi l’opportunité de développer un évènement sur le digital. Grâce au jeu rFactor2, ils ont ainsi créé la plus grande course esports d’endurance. Une nouveauté pour les pilotes et une Fan Experience digitale pour les amateurs de sport automobile.

Les constructeurs majeurs comme Aston Martin, Corvette, Ferrari, Porsche ou Toyota, ont officiellement manifesté leur intérêt et apporteront, tout comme les pilotes, leur puissance digitale à l’évènement.

Au total, 50 équipes de 4 pilotes (au moins 2 pilotes professionnels par équipage) prendront le départ de la course samedi 13 juin à 15h. Pour l’occasion, c’est Tony Parker qui lancera l’appel à démarrer leurs « moteurs », puis agitera le drapeau pour donner le départ.

Sur le papier, le casting des participants est plutôt impressionnant avec des stars de la Formule 1 comme Max Verstappen, Charles Leclerc ou Pierre Gasly, les champions du monde Fernando Alonso et Jenson Button, des vainqueurs de 500 miles d’Indianapolis Juan Pablo Montoya et Simon Pagenaud, un équipage 100% féminin, les pépites de l’endurance avec Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Jan Magnussen, mais aussi Barrichello, Fisichella, Massa, Panis, Rosenqvist, Vergne…

#LeMans24 – We are very looking forward to the virtual @24hoursoflemans on 13/14 June. Porsche Motorsport will field four works #Porsche #911RSR and create a new crew: #PorscheEsportsTeam will enter the sim racing competition at #LeMans. Stay tuned for further information @FIAWEC pic.twitter.com/1c79hiIjz6 — Porsche Motorsport (@PorscheRaces) May 16, 2020

DES SPONSORS BÉNÉFICIAIRES DE L’ÉVÈNEMENT

Sur le plan sportif, les organisateurs ont assuré une compétition au plus proche du réel (consommation de carburant, usure des pneus, etc…). En outre, une diffusion TV en direct avec des commentateurs, la liaison avec les concurrents, des highlights, des interviews ou encore des reportages rendront ces 24H du Mans virtuelles encore plus réelles.

Et rien n’est laissé au hasard, les organisateurs ont prévu que chaque équipe soit libre de maîtriser les sponsors du véhicule (tout en respectant les espaces dédiés aux logos et aux partenaires de la course). De la même façon, le parcours sera habillé de ses sponsors officiels (Rolex, Dunlop, Motul, Michelin, Total). Les spectateurs seront ainsi exposés aux sponsors durant les 24h de la course, une véritable vitrine digitale pour les marques.

En France, la course sera à suivre sur YouTube, Twich, Eurosport et le site France TV. Rendez-vous samedi à 14h30, en direct sur Eurosport 2 et l’intégralité sur Eurosport Player en compagnie de Gilles Della Posta, Marc Minari, Paul Belmondo et Yannick Dalmas. Sur France TV Sport, la course sera à suivre en direct et en intégralité avec aux commentaires les journalistes Christian Choupin et Gaël Robic accompagnés de deux Youtubeurs, Depielo et Hydro.