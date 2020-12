Offre de Stage : Assistant(e) Développement des Ventes E-commerce – Peak

La marque Peak, marque internationale de sport présente dans plus de 110 pays dans le monde et implantée en France depuis 2013, revendique des partenariats majeurs notamment dans le basketball (Tony Parker, Lou Williams, la Fédération Française de Basketball, le All Star Game de la LNB et aussi plusieurs clubs professionnels) ainsi qu’auprès d’une multitude d’autres sports comme en témoignent ses partenariats avec une dizaine de Comités Olympiques (Brésil, Nouvelle Zélande, Belgique, Slovénie…).

Dans le cadre du développement sur le territoire français des sites de ses 3 marques distribuées, PEAK France cherche à se renforcer et dans cette perspective nous recherchons un/une Assistant(e) Développement des Ventes E-commerce.

Vous serez sous la responsabilité du responsable e-commerce, que vous accompagnerez sur les missions suivantes :

– Mise en œuvre de la stratégie marketing et e-commerce : politique commerciale et marketing (animations commerciales, offres, messages, suivi des ventes, etc.), UX et performance des sites, leviers gratuits et payants d’acquisition de trafic (FB Ads, Google Adwords…)

– Garantir le développement des ventes e-commerce et du CA tout en maitrisant le ROI des campagnes et le coût par vente

– Mettre en place et optimiser la stratégie CRM client (stratégie d’engagement post-achat)

– S’assurer du bon fonctionnement des campagnes marketing (emailing, affiliation, mobile, social, référencement) ainsi que de l’impact des partenariats PEAK France sur les ventes en ligne

– Identifier et développer des opportunités d’optimisation et d’évolution technique du site (PrestaShop) afin de garantir une expérience utilisateur et client optimale ;

– Suivre l’ensemble des KPIs et assurer un reporting commercial et financier régulier auprès de la direction

– Assurer une veille stratégique du marché et proposer des recommandations cohérentes

Profil recherché :

– Ecole de commerce, I.A.E ou équivalent spécialisation marketing digital (Bac +4/5)

– Première expérience en e-commerce ou en traffic management dans un environnement B2C

– Maitrise indispensable du Pack Office (Word, Powerpoint, Excel obligatoire)

– Connaissance d’un CMS (Prestashop, Shopify…) et/ou d’un outil de campagne publicitaire (FB Ads, Google Adwords…)

– Esprit analytique, créatif et customer-centric

– La maîtrise de Google Analytics, Photoshop est un plus

– Bilingue anglais

– Autonome/proactif, rigoureux et appréciant le travail en équipe

– La connaissance du secteur du basket est un plus

Informations complémentaires :

Stage conventionné obligatoire

Durée de stage : 6 mois (pas d’alternance), idéalement à partir du 15 Janvier 2021

Lieu : Saint Cloud (92)

Rémunération : minimum légal + 100% du Pass Navigo + tickets restaurant

Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer par email à l’adresse suivante : atsai@etpsport.fr à l’attention de Antony Tsaï