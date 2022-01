Offre de Stage : Assistant Chef de Projet – Big 3 Event

PRESENTATION

Big 3 Event est une agence spécialisée dans le conseil, la conception et la production événement sportifs et culturels.

Du renforcement d’équipe organisationnelle à la gestion globale du projet nous intervenons sur de nombreux évènements dans une dimension humaine qui fait notre différence.

Dans le cadre de ses missions l’agence souhaite développer un nouveau concept de course autour de la marche, du Trail et du VTT appelée « Les Échappées ». 6 à 8 étapes seront délivrées entre juin et octobre 2022, sur des lieux qui prêtent à la déconnexion et à la convivialité.

DESCRIPTION DE L’OFFRE

Au sein de l’agence vous participerez à la mise en place du projet « Les Échappées » . De la préparation à la mise en place sur site, vous interviendrez sur l’ensemble des étapes du projets. Le périmètre des missions pourra évoluer en fonction des profils et de l’actualité de l’agence.

MISSIONS

− Recherche, suivi et coordination des prestataires techniques

− Inventaire, commande et préparation du matériel nécessaire aux évènements

− Réalisation d’outils opérationnels (roadbook, plans techniques, retroplanning, briefs, répartition des tâches, déroulés…)

− Démarchage & Suivi de potentiels clients pour développer nos différentes courses

− Participation à la coordination générale des évènements

− Participation aux réunions clients et reporting

− Manutention

− Présence sur évènements

− Répondre à des appels d’offres

COMPETENCE

FORMATION

− Niveau minimum : Bac+3 ou plus – Ecole de commerce ou Université (communication, marketing, management du sport)

− Maîtrise des outils bureautiques (Office) : Très bon niveau

− Connaissance de Illustrator et Photoshop serait un plus

− Anglais souhaité

− Permis B apprécié

QUALITES REQUISES

− Rigueur et organisation

− Capacité à travailler en équipe

− Gestion du stress et des priorités

− Dynamisme

− Sens des responsabilités

− Attrait pour le travail de terrain

− Profil sportif

Nous recherchons des profils souhaitant vivre une aventure humaine et prêt à s’investir dans une petite équipe gérant de nombreux projets.

DIVERS

− Lieu : Paris + déplacements sur événements en weekend

− Type de contrat : Stage

− Rémunération : indemnités minimum légales

− Documents nécessaires pour votre candidature : CV (PDF) / Lettre de motivation (PDF)

Merci d’envoyer au plus vite votre candidature à stage@big3event.fr.