5 équipementiers différents pour les 1/8es de l’UEFA Champions League

Depuis cet après-midi, les 16 clubs qualifiés pour les 1/8e de finale de l’UEFA Champions League connaissent leurs adversaires.

Suite à un incident technique (logiciel), l’UEFA a réorganisé un second tirage au sort à 15h après celui effectué ce midi et déclaré nul.

Découvrez ci-dessous le tirage au sort version « match des équipementiers » pour la dernière ligne droite de la compétition dont la finale se jouera à Saint-Pétersbourg (Russie) le 22 mai 2022.

Nike toujours devant

Au début de la compétition, 6 équipementiers se partageaient les 32 clubs engagés. Nike dominait largement le classement quantitatif avec un total de 13 clubs (40,6%).

Pour la seconde phase, 5 équipementiers seront visibles sur les pelouses de la Ligue des Champions (C’est Macron, équipementier du Club Brugge, qui quitte la compétition des équipementiers).

En marge des huitièmes de finale à venir, la marque au swoosh reste leader en nombre avec 7 clubs représentés soit (43,7%). Derrière, on retrouve adidas avec 6 clubs. Le podium est complété par 3 équipementiers à un club : Puma, New Balance et Joma.

Le second tirage au sort

FC Salzburg (Nike) – Bayern Munich (adidas)

Sporting Clube de Portugal (Nike) – Manchester City (Puma)

Benfica (adidas) – Ajax (adidas)

Chelsea (Nike) – LOSC (New Balance)

Atlético de Madrid (Nike) – Manchester United (adidas)

Villareal (Joma) – Juventus (adidas)

Inter Milan (Nike) – Liverpool (Nike)

Paris Saint-Germain (Nike) – Real Madrid (adidas)