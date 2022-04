Oppo et Roland-Garros prolongent leur partenariat jusqu’en 2023

Partenaire premium de Roland-Garros depuis 2019, Oppo renouvelle son contrat avec le Grand Chelem parisien de deux années supplémentaires, soit jusqu’en 2023.

Pendant le tournoi, des photos prises avec le dernier appareil de la marque seront notamment mises en avant, Porte d’Auteuil.

Oppo et Roland-Garros liés jusqu’en 2023. Il y a quelques jours, la marque chinoise de smartphones a prolongé de deux ans son contrat, en temps que partenaire premium, avec les Internationaux de France.

Lors de la prochaine édition 2022 qui débute dans quelques semaines, Oppo bénéficiera d’une large visibilité sur les courts principaux du tournoi et proposera la « Galerie Photo RG x OPPO », une exposition digitale de photos prises avec le tout dernier appareil de la marque : le Find X5 Pro. Ces clichés s’afficheront également pendant la quinzaine afin de permettre aux spectateurs du tournoi de les découvrir dans l’enceinte du stade.

Oppo renouvelle également son parrainage du « Shot of the Day ». Chaque jour, la vidéo du plus beau coup ou du plus bel échange de la journée sera publié sur les différentes plateformes digitales du tournoi.

« Un goût de l’innovation »

« La FFT se réjouit du renouvellement de cet accord avec Oppo, un partenaire de confiance, avec lequel nous partageons ce goût de l’innovation, concède Gilles Moretton, président de la FFT. Cette collaboration avec une marque internationale nous conforte dans notre stratégie de faire rayonner Roland-Garros partout dans le monde »

« Participer à des événements sportifs représente pour Oppo une excellente occasion de véhiculer cette inspiration mutuelle et de communiquer son expérience en matière d’innovation technologique avec ses utilisateurs à travers le monde », a assuré de son côté William Liu, vice-président d’Oppo chargé du marketing international.

